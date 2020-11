Ông Biden chuẩn bị công bố thành viên chính quyền đầu tiên

Ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ xướng tên là người thắng cử tổng thống, sẽ công bố thành viên nội các đầu tiên vào ngày 24-11 và đang lên kế hoạch cho lễ nhậm chức với quy mô thu hẹp so với truyền thống vì đại dịch COVID-19.

Hãng Reuters dẫn lời trợ lý của ông Biden cho biết thêm rằng ông Biden đang đặt nền móng cho tân chính quyền Mỹ, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump không thừa nhận thất bại và đang tiến hành thủ tục pháp lý nhằm làm rõ kết quả cuộc bầu cử ngày 3-11 bất chấp việc ông Biden được xướng tên thắng cử bốn ngày sau đó.



Ông Joe Biden. Ảnh: REUTERS



Theo Reuters, kể từ khi ông Biden được truyền thông và công ty nghiên cứu Edison Research đưa tin thắng cử vào ngày 7-11, Tổng thống Trump đã tiến hành nhiều vụ kiện và gây áp lực nhằm chặn quan chức các tiểu bang xác nhận kết quả bầu cử.

Phát biểu trong chương trình “This Week” của đài ABC News, ông Ron Klain - người được ông Biden lựa chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng - một lần nữa thúc giục chính quyền ông Trump, nhất là Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp của liên bang, chính thức công nhận ông Biden thắng cử để ứng viên tổng thống đảng Dân chủ có thể tiếp cận các nguồn lực cho quá trình chuyển giao quyền lực, theo Reuters.

Từ tiểu bang quê nhà Delaware, ông Biden – người vừa đón sinh nhật thứ 78 vào ngày 20-11 và sẽ trở thành tổng thống Mỹ cao tuổi nhất một khi nhậm chức vào năm sau - đã thông báo lựa chọn cho các vị trí tại Nhà Trắng. Ông Klain cho biết rằng ông Biden sẽ công bố “các lựa chọn thành viên nội các đầu tiên vào thứ Ba (24-11)”, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Hôm 19-11, ông Biden cho biết đã chọn được bộ trưởng tài chính. Các ứng cử viên trong danh sách rút gọn của ông Biden bao gồm cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Janet Yellen, Thống đốc FED hiện tại Lael Brainard, bà Sarah Bloom Raskin - cựu Thống đốc FED và ông Raphael Bostic, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta.

Reuters dẫn lời các đồng minh của ông cho biết rằng lựa chọn cho vị trí ngoại trưởng có thể được công bố sớm nhất là tuần này.