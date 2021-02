Ông Biden họp với nhóm G7 về COVID-19, kinh tế thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên của mình với các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trong một cuộc họp trực tuyến diễn ra vào ngày 19-2 tới để thảo luận về các vấn đề như đại dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới, Nhà Trắng cho biết hôm 14-2.



Đây là cuộc họp là đầu tiên của các nhà lãnh đạo nhóm G7 kể từ tháng 4-2020.



“Cuộc họp trực tuyến này của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thị trường dân chủ hàng đầu thế giới sẽ tạo cơ hội cho Tổng thống Biden thảo luận về kế hoạch đánh bại đại dịch COVID-19 và xây dựng lại nền kinh tế toàn cầu” - Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.



Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp với nhóm G7 trong tuần này. Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ tập trung vào các đề tài thảo luận như cách thức ứng phó toàn cầu đối với hoạt động sản xuất và phân phối vaccine COVID-19 cũng như duy trì những nỗ lực hợp tác chống lại mối đe dọa từ các dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay bằng cách xây dựng năng lực quốc gia và thiết lập quỹ tài chính an ninh y tế.



Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và chế giễu phần lớn các tổ chức và nhóm đa phương khác. Giờ đây, Tổng thống Biden đã đưa Mỹ trở lại WHO, gia nhập lại hiệp định Paris.