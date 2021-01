Ông Biden ký loạt lệnh hành pháp xóa bỏ di sản của ông Trump

Tổng thống Joe Biden đang hoàn thiện 17 động thái hành pháp chỉ vài giờ sau khi nhậm chức hôm 20-1, tiến hành phá bỏ di sản của người tiền nhiệm Donald Trump, đài CNN đưa tin.

Ông Biden xóa hàng loạt di sản của ông Trump

Ông Biden đang ký một loạt các lệnh hành pháp, biên bản ghi nhớ và chỉ thị cho các cơ quan, bao gồm những bước đầu tiên để xử lý đại dịch COVID-19, đảo ngược chương trình nghị sự về môi trưởng và hủy bỏ một số chính sách có chữ ký của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm phục hồi nền kinh tế chậm chạp và khôi phục các nỗ lực liên bang nhằm thúc đẩy sự đa dạng.



Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay vào ký một loạt các lệnh hành pháp, biên bản ghi nhớ và chỉ thị cho các cơ quan ngay sau khi nhậm chức vài giờ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Không có thời gian để chờ đợi. Tôi sẽ bắt đầu ngay bằng việc giữ lời hứa với người dân Mỹ" - ông Biden nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi bắt đầu ký một chồng lệnh hành pháp và biên bản ghi nhớ.

Thư ký báo chí Jen Psaki và các quan chức hàng đầu khác của ông Biden đã nói với các phóng viên vào đêm trước lễ nhậm chức rằng các hành động trong ngày đầu tiên nắm quyền của ông Biden chỉ là một phần trong một loạt các động thái nhằm hủy bỏ các chính sách trước đây của ông Trump và thực hiện các lời hứa tranh cử mà ông Biden đã hứa với người dân Mỹ.

Trước hết, ông Biden đã tạm dừng tài trợ cho việc xây dựng bức tường biên giới của ông Trump, chấm dứt lệnh cấm đi lại của ông Trump đối với các nước Hồi giáo và châu Phi.

Ông Biden cũng đã hủy bỏ Ủy ban 1776 của ông Trump, nơi đã công bố một báo cáo mà các sử gia cho là đã bóp méo lịch sử của chế độ nô lệ Mỹ.

Ông Biden cũng đã đảo ngược một số nỗ lực của Trump để rút khỏi các thỏa thuận quốc tế, bắt đầu quá trình tái gia nhập hiệp định khí hậu Paris. Cụ thể hơn, ông đã ký một lệnh hành pháp bắt đầu quá trình đảo ngược các chính sách môi trường dưới thời chính quyền ông Trump, bao gồm hủy bỏ việc lùi lại các tiêu chuẩn khí thải xe cộ; áp đặt lệnh cấm cho thuê dầu và khí đốt tự nhiên trong Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực; thu hồi giấy phép cho đường ống Keystone XL; và thành lập lại một nhóm làm việc về chi phí xã hội của khí nhà kính.

Bà Gina McCarthy, cố vấn khí hậu quốc gia của ông Biden, cho biết các lệnh mới “bắt đầu đưa Mỹ trở lại đúng chỗ, một chỗ dựa mà chúng ta cần để khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ, giúp định vị quốc gia của chúng ta trở thành nước dẫn đầu toàn cầu về năng lượng sạch và việc làm”.

Việc sử dụng quyền hành pháp một cách quyết đoán của ông Biden nhằm mục đích đảo ngược những thiệt hại nặng nề nhất mà do ông Trump gây ra cho đất nước trong bốn năm nắm quyền.



“Chúng tôi sẽ tiến về phía trước một cách khẩn trương nhất, vì chúng tôi còn nhiều việc phải làm trong mùa đông nguy hiểm này. Vẫn còn rất nhiều thứ cần sửa chữa, nhiều thứ cần khôi phục, nhiều thứ cần chữa lành, nhiều thứ để xây dựng và nhiều thứ cần đạt được” - ông Biden nói trong bài phát biểu nhậm chức tại Điện Capitol hôm 20-1.

Xử lý đại dịch COVID-19 được ông Biden ưu tiên hàng đầu

Ông Biden dự định trong ngày 21-1, ngày đầu tiên ông tại nhiệm ông sẽ tập trung vào xử lý các vấn đề xoay quanh đại dịch COVID-19 và đến ngày tiếp theo, ông sẽ nổ lực cứu trợ kinh tế, bao gồm việc ký các lệnh hành pháp khôi phục quyền thương lượng tập thể của nhân viên liên bang và chỉ đạo hành động của cơ quan đối với các chương trình mạng lưới an toàn, bao gồm cả Medicaid và bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp đến, ông Biden đã đã chỉ định ông Jeff Zient làm điều phối viên ứng phó với đại dịch COVID-19 để giám sát nỗ lực phân phối vaccine và vật tư y tế của Nhà Trắng. Lệnh cũng khôi phục ban giám đốc an ninh y tế toàn cầu và an ninh sinh học tại Hội đồng An ninh Quốc gia, một nhóm mà ông Trump đã giải tán trước đó. Ông Biden cũng ra lệnh áp đặt một nhiệm vụ quốc gia, yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoản cách xã hội trên toàn liên bang. Đây là một bước đột phá trong cách tiếp cận đối phó với đại dịch COVID-19 hoàn toàn trái ngược với ông Trump.

Tân tổng thống Mỹ cũng đã chấm dứt nỗ lực rời Tổ chức Y tế Thế giới của ông Trump, cử bác sĩ Anthony S. Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, tham gia cuộc họp ban điều hành hàng năm của nhóm vào ngày 21-1.



Tổng thống Biden đã có bài phát biểu nhậm chức trên Đồi Capitol ngày 20-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Biden cũng đảo ngược các chính sách nhập cư khắc nghiệt nhất của ông Trump, nhanh chóng gửi thông điệp đến thế giới rằng biên giới của Mỹ không còn bị đóng lại nữa. Ông Biden còn có kế hoạch ký các lệnh hành pháp tập trung vào các chính sách xử lý biên giới, người tị nạn và thành lập một lực lượng đặc nhiệm đoàn tụ gia đình.

Các chủ đề trong tuần tới sẽ là "Mua hàng Mỹ", với lệnh điều hành buộc các công ty chính phủ tăng cường việc mua hàng hóa trong nước. Tiếp đó, ông sẽ thúc đẩy loại bỏ các nhà tù tư nhân; tái lập Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ và chống biến đổi khí hậu...



Ông Biden cũng đóng băng tất cả các quy định mới do người tiền nhiệm đưa ra để cho chính quyền của ông có thời gian đánh giá xem những quy định nào nên tiếp tục.

Bà Psaki còn nói rằng trong những ngày tới ông Biden sẽ còn thực hiện một loạt thay đổi để xử lý những vấn đề còn tồn đọng dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

“Tổng thống Biden sẽ tiếp tục hành động trong 10 ngày tới và trong toàn bộ thời gian tại vị để giải quyết bốn cuộc khủng hoảng mà ông ấy đã đặt ra" - bà Psaki cho biết.