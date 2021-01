Ông Biden sẽ thay các đặc vụ trung thành với ông Trump?

Hãng tin Sputnik ngày 31-12-2020 dẫn báo cáo của tờ The Washington Post cho biết Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ thay đổi một số nhân sự trong lực lượng đặc vụ bảo vệ ông cũng như những người làm công tác an ninh ở Nhà Trắng.

Cụ thể, Tổng thống đắc cử sẽ "chiêu mộ lại" những đặc vụ từng bảo vệ ông trong những năm ông làm phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama để đảm bảo an toàn cho ông trong thời gian tới.



Một đặc vụ bảo vệ ông Biden khi ông đang phát biểu. Ảnh: GETTY IMAGES

The Washington Post trích dẫn một số nguồn tin thân cận giấu tên cho biết lý do ông làm việc này một phần vì lo ngại một số nhân viên an ninh hiện tại của ông quá trung thành với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Theo các nguồn tin của The Washington Post, một trong những đặc vụ sẽ trở lại là ông Darryl Volpicelli, người sẽ đóng vai trò là người chỉ huy thứ hai trong đội bảo vệ an ninh cho ông Biden.

"Thật tốt nếu ông Biden có thể cảm thấy thoải mái khi được bên cạnh những người mình biết và tin tưởng, và những người này cũng biết cách ông hoạt động" - một trong những nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, quyết định này không nhằm thay đổi tất cả đặc vụ hiện có. Ông David Cho, chỉ huy thứ hai về vấn đề an ninh của ông Trump sẽ được thăng chức chỉ huy nhóm bảo vệ ông Biden.

Cơ quan Mật vụ Mỹ là một trong những cơ quan an ninh tổng thống lớn nhất trên thế giới. Cơ quan này có hơn 6.000 nhân viên, trong đó có 3.200 người là đặc nhiệm, phần còn lại là các sĩ quan, nhân viên kỹ thuật và hành chính. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, những người này còn có trách nhiệm bảo vệ gia đình tổng thống, cựu tổng thống và gia đình của họ, và cả các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm.

Ngoài ra, cơ quan này còn có trách nhiệm giám sát và điều tra từ tội phạm hàng giả đến gian lận ngân hàng, thư tín, và chuyển khoản, cũng như những âm mưu phạm tội lớn. Đặc biệt, Cơ quan mật vụ cũng là một phần của Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) dẫn đầu.

Trong nhiệm kỳ của ông Trump, các chính trị gia Dân chủ và các phương tiện truyền thông theo khuynh hướng tự do đã cáo buộc một số đặc vụ có mối quan hệ quá tốt với tổng thống khi những người này ủng hộ việc không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 của ông Trump.