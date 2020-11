Ông Biden tiết lộ dàn quân sư đắc lực ở Nhà Trắng

Ông Trump lại sa thải quan chức Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đăng lên Twitter thông báo sa thải ông Chris Krebs, giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, thuộc Bộ An ninh nội địa. Quyết định của ông Trump được cho là liên quan đến việc ông Krebs phát ngôn rằng “không có bằng chứng cho thấy hệ thống bỏ phiếu nào bị xóa hoặc mất phiếu bầu, thay đổi phiếu bầu". "Tuyên bố gần đây của Chris Krebs về an ninh của cuộc bầu cử năm 2020 là rất không chính xác" - ông Trump nói trong một tweet cũng lặp lại các thuyết âm mưu vô căn cứ khác về cuộc bầu cử.