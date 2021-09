Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định cuộc bầu cử quốc hội đã được tiến hành một cách công bằng và trung thực, cáo buộc các nước phương Tây có những tiêu chuẩn kép khi gieo rắc sự nghi ngờ về kết quả bầu cử.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài RT hôm 28-9, ông Medvedev bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc cho rằng việc bỏ phiếu bầu trực tuyến đã bị lợi dụng để ủng hộ đảng cầm quyền, đảng Nước Nga thống nhất. Ông Medvedev hiện đang giữ vai trò chủ tịch của đảng này.

Khi được hỏi về những tuyên bố từ Mỹ và Liên minh châu Âu cho rằng đã có xảy ra gian lận trong cuộc bỏ phiếu, cựu tổng thống Nga nói rằng tốt hơn hết là “hãy bỏ ngoài tai những phát ngôn ấy”.

“Như người đời thường nói, tiếng sủa của một con chó còn tệ hơn vết cắn của nó. Chúng ta chẳng cần quan tâm nhiều đến những cáo buộc này. Chúng ta là một quốc gia lớn, độc lập, có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ của mình. Chúng ta có luật của riêng mình và họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, và điều đó không quan trọng với chúng ta" - ông Medvedev nhấn mạnh.



Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong cuộc phỏng vấn với đài RT hôm 28-9. Ảnh: RT

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng mối đe dọa lớn nhất đối với tính toàn vẹn của cuộc bầu cử đến từ nước ngoài, chứ không phải ở trong nước.

“Theo dữ liệu chúng tôi có được trong ba ngày bỏ phiếu, các máy chủ của ủy ban bầu cử đã bị tấn công liên tục. Các nhân viên kĩ thuật đã báo cáo rằng khoảng một nửa trong số các cuộc tấn công đến từ Mỹ” - cựu Tổng thống Nga tiết lộ, chỉ trích các nước phương Tây có những “tiêu chuẩn kép” khi cáo buộc Moscow gian lận.

Đồng thời, ông Medvedev nói rằng Moscow có thể mở một cuộc điều tra về vai trò của các công ty và tổ chức phi chính phủ của Mỹ trong việc khuếch đại các thông điệp chống Điện Kremlin trong cuộc bỏ phiếu.

Trước đó, đảng đối lập lớn nhất ở nước này, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), cho biết họ sẽ không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức ở thủ đô Moscow, lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

Vào ngày 25-9, các thành viên của KPRF đã tổ chức một cuộc họp công khai tại một trong những quảng trường trung tâm ở thủ đô để phản đối điều mà tổ chức này mô tả là "một sự lừa dối, đạo đức giả đối với người dân" và yêu cầu "lật ngược kết quả bầu cử".

Các nhà lãnh đạo đảng KPRF cho rằng các lá phiếu bầu trực tuyến đã “xoay một cách không cân đối về phía đảng Nước Nga thống nhất” và tước đi một số ghế các ứng cử viên của họ. Đảng KPRF cũng đã kêu gọi một cuộc điều tra và cam kết sẽ khởi kiện.



Lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

“Bỏ phiếu trực tuyến là một xu hướng mới. Tôi tin chắc rằng sớm hay muộn, cả thế giới cũng sẽ bỏ phiếu trực tuyến. Đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có một vấn đề ở đây là việc xác minh kết quả” - ông Medvedev trả lời khi được hỏi về những tuyên bố của đảng KPRF.

“Vẫn còn một số việc phải làm ở đây: chính phủ phải cung cấp các điều kiện thích hợp và người dân cần tin tưởng vào kết quả cũng như các thủ tục bỏ phiếu trực tuyến. Tôi nghĩ rằng lần bầu cử vừa rồi đã diễn ra khá tốt đấy chứ” - cựu Tổng thống Nga nhận định.

Ông tiếp tục chỉ ra rằng lãnh đạo đảng KPRF Gennady Zyuganov trước đây đã nói rằng bỏ phiếu không chỉ là một quyền mà còn là nghĩa vụ công dân, và cho rằng việc cho phép công dân làm điều đó với sự gián đoạn tối thiểu khi bỏ phiếu trực tuyến sẽ khuyến khích người dân tham gia vào việc này nhiều hơn.

“Tôi không chắc chúng tôi muốn hình sự hóa việc không bỏ phiếu, mặc dù một số quốc gia có làm như vậy, nhưng sự thuận tiện của người dùng đã trở nên quan trọng hàng đầu trên thế giới ngày nay” - ông Medvedev nói thêm.