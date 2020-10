Ngày 25-10, hãng tin Sputnik đưa tin về phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc ông đưa tiền cho đối thủ của ông Trump - ứng viên Joe Biden.



"Không bình luận" - ông Putin nói trên đài phát thanh Rossiya 1.





Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc tranh luận cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu ngày 3-11, ông Trump cáo buộc rằng ông Biden đã nhận 3,5 triệu USD từ Nga thông qua ông Putin.



Ngay lập tức, ông Biden khẳng định không lấy "một xu" từ các nguồn nước ngoài và nói ông tin rằng Nga không muốn ông giành chiến thắng.



Trong cuộc tranh luận, ông Trump cũng nhắc đến việc con trai của ông Biden - ông Hunter Biden bị cáo buộc duy trì quan hệ kinh doanh với bà Elena Baturina - vợ của cựu Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov.



"Có thể ai đó biết rằng bà Baturina đã kinh doanh hoặc có thể vẫn đang kinh doanh, nhưng tôi thì không. Có lẽ, bà ấy đã có nhiều mối quan hệ kinh doanh, đặc biệt là quan hệ kinh doanh với các đối tác nước ngoài. Có người Mỹ nào trong danh sách này không? Tôi không biết gì về điều này” - ông Putin nói khi được yêu cầu bình luận về các cáo buộc.



Hôm 23-10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tranh luận cho thấy các ứng viên trong cuộc đua tổng thống Mỹ đang "cạnh tranh xem ai không thích Nga hơn". Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc về nỗ lực can thiệp vào các vấn đề đối nội của Mỹ.



Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia Mỹ và giới truyền thông đưa tin về cái gọi là "sự xâm lược của Nga", khi Cục điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và Không gian mạng Mỹ (CISA) gần đây tuyên bố rằng một nhóm tin tặc do Moscow tài trợ đã xâm nhập vào các máy chủ của chính phủ.



Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng cho rằng vụ bê bối xung quanh các email bị rò rỉ của ông Hunter cũng là một hoạt động của tình báo Nga. Tuy nhiên, FBI khẳng định vụ việc không có liên quan đến Moscow.



Trong nhiều năm qua, Điện Kremlin đã liên tục phủ nhận các cáo buộc trên truyền thông Mỹ về việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington không có bằng chứng và khẳng điịnh đây chỉ là một phần của cuộc đấu tranh chính trị nội bộ ở Mỹ.

