Bản dự thảo an ninh gồm tám điều kiện để Nga giảm căng thẳng với NATO, trong đó có NATO phải rút quân khỏi Ba Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, đảm bảo không kết nạp Ukraine và Georgia.

Theo điện Kremlin, ông Putin và ông Macron đã nói về “những cách thức tăng cường ổn định và an ninh ở châu Âu, tập trung vào các dự thảo hiệp ước Nga - Mỹ về đảm bảo an ninh và thỏa thuận về các biện pháp đảm bảo an ninh của Nga và các nước thành viên NATO”.

Cuộc điện đàm cũng thảo luận về tình hình ở Ukraine và “những phức tạp gần đây” do Kiev “không muốn tôn trọng các thỏa thuận Minsk”. Ông Putin cho biết “có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới ở định dạng Normandy” nếu Ukraine thực hiện “các bước thực tế” để thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Về cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Scholz, điện Kremlin cho biết hai lãnh đạo đề cập việc phát triển quan hệ song phương. Ông Putin nói về các đề xuất của Nga về “các đảm bảo an ninh có ràng buộc pháp lý lâu dài loại trừ mọi sự mở rộng thêm nữa của NATO về phía đông và triển khai các hệ thống vũ khí tấn công ở các quốc gia tiếp giáp với Nga”. Ông Putin nói ông hy vọng “các cuộc đàm phán nghiêm túc sẽ được tổ chức về tất cả vấn đề mà Nga đưa ra”.