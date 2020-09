Ông Trump đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc đến Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng Washington có thể sẽ công bố các hành động mới chống lại Bắc Kinh trong những tuần tới.

Theo tờ The Hill, ông Pompeo đã tiết lộ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Mornings On The Mall” của đài phát thanh WMAL hôm 30-8.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ nhằm trả lời câu hỏi về nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc truy quét những công dân Trung Quốc có thị thực sinh viên và nắm giữ các vị trí nghiên cứu học thuật bị buộc tội làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: THE WASHINGTON POST

"Tôi không muốn nói trước những quyết định mà tổng thống đang đánh giá" - ông Pompeo nói khi được hỏi liệu quyết định không cho phép thêm bất kỳ sinh viên Trung Quốc nào đến Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định có được đưa ra sớm hơn hay không.

Ông Pompeo nhấn mạnh rằng không phải mọi sinh viên Trung Quốc ở Mỹ đều làm việc thay mặt cho hoặc theo chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, nhưng đó là điều mà Tổng thống Trump “đã xem xét một cách nghiêm túc”.

"Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy nhiều hơn để theo dõi trong những tuần và tháng tới" - Ngoại trưởng Pompeo nói với những người dẫn của chương trình “Mornings On The Mall”.

Một công dân Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu tại ĐH Virginia đã bị bắt hôm 28-8 với nhiều cáo buộc bao gồm nỗ lực đánh cắp bí mật thương mại và xâm nhập máy tính.

Vụ bắt giữ này là ví dụ mới nhất về việc ngày càng có nhiều trường hợp do cơ quan thực thi pháp luật liên bang đưa ra chống lại các công dân Trung Quốc bị cáo buộc lợi dụng vị trí của họ trong học viện để thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế chống lại Mỹ.

Vào tháng 5, báo The New York Times đưa tin Tổng thống Trump đang cân nhắc việc hủy bỏ thị thực cho hàng ngàn sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc đến từ các trường đại học Trung Quốc có liên hệ với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Những hạn chế đối với sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc sẽ là một đòn giáng mạnh vào các trường đại học Mỹ, do đây là một trong những nhóm sinh viên quốc tế lớn nhất chi tiền để học ở Mỹ. Các khoản thanh toán học phí của họ được xem là nguồn hỗ trợ cho các chương trình giảng dạy trong các lĩnh vực quan trọng như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Những biện pháp hạn chế bổ sung hoặc lệnh cấm đối với sinh viên Trung Quốc cũng có khả năng sẽ kích hoạt các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh và gây tổn hại thêm cho quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã trở nên hết sức tồi tệ.

Hai nước đã thực hiện các biện pháp trả đũa trên nhiều mặt liên quan đến ngoại giao, thương mại, truyền thông, nhân quyền, đại dịch COVID-19, các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và việc nước này thông qua luật an ninh quốc gia dành cho đặc khu Hong Kong.