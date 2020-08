Ông Trump nói có thể ‘tách rời’ và dừng làm ăn với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News phát sóng hôm 22-8, đã đề cập khả năng tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc, nước mua hàng hóa lớn của Mỹ.

Trong một đoạn trích video, Trump ban đầu nói với phát thanh viên Steve Hilton rằng “chúng tôi không cần phải” làm ăn với Trung Quốc, và sau đó nói về việc tách rời Trung Quốc: “Đó là điều mà nếu họ không đối xử tốt với chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ làm chắc chắn làm được điều đó”.

Ông Trump đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn với Trung Quốc trước khi đạt được một thỏa thuận giai đoạn 1 vào tháng 1. Kể từ đó, ông đã đóng cửa các cuộc đàm phán giai đoạn 2 do không hài lòng với cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP



Vào tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ bị tách rời nếu các công ty Mỹ không được phép cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng và công bằng trong nền kinh tế Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn khác với đài Fox News, Tổng thống Trump nói rằng vào thời điểm hiện tại, ông không muốn nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đề cập khả năng cắt quan hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Trump khi đó nói rằng ông rất thất vọng vì Trung Quốc không ngăn chặn dịch COVID-19 ngay từ đầu.

“Họ lẽ ra không bao giờ được để điều này (dịch bệnh – PV) xảy ra. Tôi đã thực hiện một thỏa thuận thương mại tuyệt vời nhưng bây giờ không cảm thấy như vậy nữa. Mực còn chưa ráo thì dịch bệnh đã ập đến" - Tổng thống Trump nói, nhắc tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà ông đã ký với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hồi tháng 1.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong hai năm. Trong khi đó, Mỹ cam kết không áp thuế quan theo giai đoạn với hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump từng ca ngợi thỏa thuận này là thành tựu lớn.

Về ông Tập, Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng ông có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Trung Quốc. “Tuy nhiên, ngay bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông ấy” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn hôm 14-5.

“Có rất nhiều thứ chúng tôi có thể làm. Chúng tôi có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với họ. Nếu làm điều đó, chúng tôi sẽ tiết kiệm được 500 tỉ USD nếu cắt đứt toàn bộ mối quan hệ” - ông Trump nhấn mạnh.