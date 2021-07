Theo phân tích của WHO, trước đại dịch, các nước đang phát triển đang trả mức giá trung bình là 0,80 USD/một liều cho tất cả các loại vaccine không phải là vaccine COVID-19. Tuy không thể so sánh giữa các loại vaccine khác nhau và các loại vaccine mới nhưng ngay cả một trong những loại vaccine COVID-19 có giá rẻ nhất trên thị trường hiện tại như của Oxford/AstraZeneca cũng có giá gấp gần 4 lần giá mức giá trung bình; vaccine của Johnson& Johnson (Mỹ) gấp 13 lần; và các loại vaccine đắt tiền nhất như của Pfizer/BioNTech, Moderna (Mỹ) và Sinopharm do Trung Quốc sản xuất cao hơn tới 50 lần.