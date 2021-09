Pháp đã bác bỏ thông tin của báo Anh The Telegraph rằng nước này sẵn sàng nhường chiếc ghế ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho Liên minh châu Âu (EU).

Dẫn lời một thành viên nghị viện châu Âu, tờ báo Anh hôm 22-9 cho biết Pháp sẽ xem xét nhường ghế để đổi lấy sự ủng hộ từ các thành viên EU khác dành cho việc thành lập quân đội châu Âu và cải cách cách thức EU xây dựng chính sách đối ngoại của mình.



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: 9 NEWS



Khi đang trên đường trở thành lãnh đạo ảnh hưởng nhất của EU sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel ngừng tham gia chính trị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là quyết tâm tạo ra những thay đổi nền tảng cho khối này.

Chủ nhân Điện Elysee từ lâu đã thúc đẩy việc thành lập một quân đội chung của EU, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump kêu gọi các đồng minh châu Âu chi tiêu quân sự một cách công bằng hơn.

Nỗ lực của ông Macron càng được đẩy mạnh sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và thiết lập liên minh an ninh với Anh - một cựu thành viên EU - và Úc khiến Pháp mất đi hợp đồng đóng tàu ngầm cho chính quyền Canberra.

Trong bài báo đăng ngày 22-9, The Telegraph dẫn lời ông Sandro Gozi, một chính trị gia Ý hiện là thành viên Nghị viện châu Âu đại diện cho Pháp trong danh sách thành viên đảng của ông Macron, nói rằng đề xuất của Tổng thống Pháp có thể “được đặt lên bàn thảo luận”.

“Chúng tôi chính thức phủ nhận điều này. Chiếc ghế (tại Hội đồng Bảo an) là của chúng tôi và sẽ vẫn như vậy” – hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên Phủ tổng thống Pháp cho biết.

“Chúng tôi phối hợp với EU nhiều nhất có thể và với đầy đủ chủ quyền” - người phát ngôn nói thêm.

Theo hãng tin Bloomberg, bản thân ông Gozi cũng đã lên tiếng phủ nhận trên Twitter và gọi bài báo là “sự bóp méo cực đoan”.