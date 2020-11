Phát hiện 800 lá thư bưu điện bị đánh cắp

Chuyện bỏ phiếu qua đường bưu điện hiện đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi ở Mỹ trong bối cảnh nhiều bang vẫn đang kiểm những lá phiếu bầu qua thư còn lại. Nhiều đảng viên Cộng hòa đã đặt câu hỏi về tính an toàn và đáng tin cậy của việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện.



Theo báo The Buffalo News, một nhân viên Bưu điện Mỹ (USPS) sống ở thị trấn West Seneca, New York đã bị bắt sau khi khoảng 800 lá thư chính trị, hạng nhất và tiêu chuẩn chưa được gửi được tìm thấy trong cốp xe của anh ta. Báo cáo cho biết trong số những lá thư bị "bỏ quên" có ba lá phiếu bầu cử được gửi vắng mặt bằng đường bưu điện đến quận Erie, bang New York.





Một xe thư của USPS. Ảnh: AP

Người đưa thư được xác định là Brandon Wilson, 27 tuổi, đã làm việc cho USPS từ năm 2019. Wilson đã bị bắt tại một cửa khẩu biên giới với Canada sau khi rẽ nhầm sang cầu Peace nối TP Buffalo với vùng Fort Erie, Ontario (Canada) vào ngày 3-11. Khi các nhân viên Hải quan và Tuần tra Biên giới Mỹ chặn người đàn ông lại, họ bắt gặp một lượng lớn thư chưa được gửi nằm trong cốp xe của anh ta.

Ban đầu, Wilson nói dối rằng số thư kia thuộc về anh ta và mẹ anh ta, nhưng khi bị thẩm vấn và không thể giải thích tên được in trên các lá thư, Wilson phải thú nhận sự thật là anh đã đánh cắp chúng, theo tài liệu của tòa án.



Theo điều tra, 800 lá thư đã bị đánh cắp từ tháng 9 năm nay. Wilson đã lấy cắp séc và tiền mặt từ những tấm thiệp chúc mừng dành cho người dân Buffalo.



Khi bị đối chất, nhân viên bưu điện lập luận rằng anh ta định trả lại thư nhưng “để quên” chúng trong cốp xe của mình.



Người đàn ông này bị cáo buộc trì hoãn hoặc hủy thư, một hành vi cấu thành tội liên bang. Anh ta có thể bị phạt từ 250.000 USD hoặc lên đến mức phạt tù năm năm.



"Văn phòng này cam kết không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của các bức thư mà còn về quyền của các cá nhân được bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hành vi phạm tội mà bị cáo này bị cáo buộc đã làm suy yếu cả hai lợi ích đó" - theo luật sư James P. Kennedy Jr. phụ trách vụ việc.



Vụ việc được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang ở Mỹ đang kiểm đếm những lá phiếu qua thư cuối cùng để tìm ra người thắng cuộc trong cuộc bầu cử năm nay. Phía ông Trump và đảng Cộng hòa cáo buộc các lá phiếu qua thư tiềm ẩn gian lận bầu cử.

Trước đó, một nhân viên USPS ẩn danh thuộc một văn phòng ở Michigancho biết những người vận chuyển thư tại chi nhánh của anh ta đã được người giám sát hướng dẫn tách tất cả các lá phiếu đến muộn sau ngày bầu cử, rồi sau đó đóng dấu lại là ngày 3-11 để các phiếu đó hợp lệ.