Hôm 14-1, hãng tin AFP dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết nếu Nga tiếp tục làm căng thẳng leo thang về vấn đề Ukraine, Mỹ có thể đưa vấn đề lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để giải quyết.

Quan chức Mỹ giấu tên cho biết: "Nếu Nga có hành động leo thang căng thẳng, chúng tôi sẽ không ngần ngại theo đuổi một phản ứng thích đáng từ Hội đồng Bảo an”.

Theo quan chức này, tất cả lựa chọn về phản ứng dành cho Hội đồng Bảo an đang được thảo luận với các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an và các đối tác của Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Quan chức này nói: "Chúng tôi đang xem xét thời điểm thích hợp để đưa vấn đề lên Hội đồng Bảo an".

Một quan chức Mỹ khác cũng khẳng định khả năng Mỹ sẽ đưa vấn đề căng thẳng hai bên lên Hội đồng Bảo an nếu Nga tiếp tục leo thang căng thẳng làm mất đi các nguyên tắc và cam kết trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.



Phái đoàn của Mỹ và Nga họp bàn hôm 10-1-2022 về yêu cầu an ninh mà Moscow đưa ra. Ảnh: AP

Theo quan chức này, Hội đồng Bảo an sẽ là một diễn đàn nơi mọi người có thể thấy một cuộc tranh luận công khai giữa Mỹ và Nga trong trường hợp Nga chọn gia tăng căng thẳng.

Ông khẳng định rằng Washington và các đồng minh của mình thích giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao.

Trước đó, cũng trong hôm 14-1, các quan chức Mỹ cho biết Washington có thông tin tình báo cho thấy Nga đang lên kế hoạch nguỵ tạo bằng chứng để tạo cớ cho cuộc tấn công Ukraine. Theo đó, phía Mỹ cho rằng một nhóm đặc nhiệm đã được Moscow huấn luyện để thực hiện các hành động phá hoại nhằm vào chính các lực lượng thân Nga ở Ukraine.

Cho đến nay, Liên Hợp Quốc vẫn giữ im lặng về những căng thẳng gia tăng gần đây giữa Moscow và Washington, vốn là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rất hiếm khi đưa ra bình luận về vấn đề Ukraine và tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ nước nào trong số 13 thành viên của Hội đồng Bảo an yêu cầu một cuộc họp về căng thẳng giữa Mỹ và Nga về Ukraine.