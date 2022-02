Đơn vị đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) có tất cả các loại vũ khí tiên tiến trên thị trường vũ khí. Hầu hết trong số vũ khí này là do chính phủ cung cấp nhưng cũng có một số vũ khí các sĩ quan dùng tiền túi hoặc tiền tài trợ để mua, trong đó có vũ khí do các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chế tạo, theo trang Russia Beyond.

Dưới đây là một số vũ khí do NATO chế tạo mà sĩ quan Nga đã mua từ nước ngoài để phục vụ cho các chiến dịch chống khủng bố.

Súng lục Glock 17

Khẩu súng lục Glock 17 do Áo sản xuất được sử dụng rộng rãi trong các đơn vị đặc nhiệm FSB vì đây là loại súng đáng tin cậy nhất và giá cả phải chăng nhất trên thị trường. Ví dụ, một khẩu súng Makarov hay Yarygin tiêu chuẩn có giá khoảng 300 USD và có thể bắn 4.500 viên đạn. Trong khi đó, khẩu Glock 17 có giá khoảng 2.000 USD và có thể xả tới 300.000 viên đạn.



Súng lục Glock 17. Ảnh: Wikipedia



Theo các thành viên lực lượng đặc nhiệm FSB, họ cần một loại vũ khí có thể bắn ít nhất 100.000 viên đạn trước khi nó bị hỏng. Những năm gần đây, tập đoàn Kalashnikov Concern (Nga) đã chế tạo ra loại súng ngắn MPL mới để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đặc nhiệm. Lực lượng đặc nhiệm FSB lên kế hoạch mua lô súng ngắn đầu tiên này để thử nghiệm. Nếu thuận lợi đơn vị đặc nhiệm Nga sẽ sử dụng loại súng này cùng với khẩu Glock 17.

Súng trường MR308

Phần lớn thời gian đặc nhiệm FSB sử dụng súng trường AK trong các chiến dịch của họ. Những khẩu súng trường này luôn được đánh giá đáng tin cậy và trở nên khá tiện dụng trong những năm gần đây.



Súng trường MR308. Ảnh: Wikipedia



Tuy nhiên, một số thành viên của lực lượng này sử dụng súng trường AR-15 cho các chiến dịch khác nhau của họ. Đặc biệt, lực lượng này chuộng những loại súng trường được chế tạo tại Đức – MR308.

Súng trường MR308 có độ chính xác cao hơn và tính cơ học cũng tốt hơn so với những khẩu súng trường tấn công khác. MR308 được đánh giá hoàn hảo để bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách tới 600 m.

Ở chiều ngược lại, súng trường AK là vũ khí tuyệt vời nhất dành cho một binh sĩ bình thường.

Súng bắn tỉa Mannlicher

Súng Mannlicher được so sánh như một khẩu AK trong thế giới súng bắn tỉa. Mannlicher đáng tin cậy và rẻ tiền. Loại súng này được đánh giá ở mức trung bình nếu so với những súng bắn tỉa khác của nước ngoài, nhưng so với những súng bắn tỉa do Nga chế tạo trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 thì khẩu súng này tốt hơn.



Súng bắn tỉa Mannlicher. Ảnh: Russia Beyond



Các đơn vị đặc nhiệm FSB được trang bị súng bắn tỉa Mannlicher cỡ nòng .308 Win. Mỗi chiếc có giá khoảng 5.000 euro và có thể tấn công mục tiêu dài 20-30 cm ở khoảng cách 300 m.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các công ty sản xuất vũ khí tư nhân của Nga đã trình làng nhiều loại súng bắn tỉa tuyệt vời như DVL-10M3, TSVL-8, ORSIS T-5000. Những vũ khí này đã được lực lượng FSB sử dụng để bảo vệ các chính trị gia và yếu nhân của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin.

Những loại súng khác được quân đội Nga yêu thích

Súng trường tấn công AK-74M có mặt khắp nơi trong các lực lượng vũ trang Nga. Năm 2018, AK-74M thậm chí còn thay thế khẩu AKS-74U làm vũ khí cho các đơn vị hỗ trợ. AK-74M nhẹ, đáng tin cậy và có độ giật thấp, nhỏ gọn với kiểu dáng báng gấp.



Súng trường tấn công AK-74M. Ảnh: Russian Defense Ministry/Business Insider



Mặc dù theo một số tiêu chuẩn phương Tây thì khẩu AK-74M có thể được coi là lỗi thời về mặt công thái học, nhưng đây vẫn là một trong những khẩu AK tốt nhất hiện nay. Lực lượng đặc nhiệm Nga tiếp tục sử dụng AK-74M trong chiến đấu ở nước ngoài và trong nước.

Súng tiểu liên MP5 (do Đức thiết kế và phát triển) có mặt khắp nơi trên thế giới trong tay các đơn vị cảnh sát đặc biệt và Nga cũng không ngoại lệ.

Gần đây MP5 đã được thay thế bằng súng tiểu liên PP-19-01 Vityaz-SN 9x19mm trong biên chế Nga, có lẽ là do chi phí thấp và cách sử dụng vũ khí tương tự như súng trường AK thông thường. Dù vậy, MP5 chắc chắn vẫn là khẩu súng tốt hơn về khả năng bắn.

Súng máy PKP Pecheneg là phiên bản hiện đại hơn với chân súng và nòng súng khác biệt. PKP chủ yếu được cấp cho các lực lượng đặc biệt và đơn vị được hiện đại hóa hơn, mặc dù PKM có số lượng lớn nhất trong quân đội Nga. PKM đã thay thế RPK-74M và RPK-74 là vũ khí tự động tiêu chuẩn gần đây.



Súng máy PKM / PKP Pecheneg. Ảnh: Wikipedia



Súng bắn tỉa SAKO TRG 42 (do Phần Lan thiết kế và sản xuất) nổi tiếng về độ chính xác và độ bền. Do quân đội Phần Lan chú trọng độ bền nên ngành công nghiệp vũ khí của Phần Lan luôn sản xuất ra những khẩu súng chính xác. Vì thế súng trường của nước này rất phổ biến trên thế giới.

Một dòng súng trường của Phần Lan đạt được thành công đáng kể là dòng Sako TRG – loại súng được nhiều đơn vị đặc nhiệm yêu thích. Ngay cả các lính bắn tỉa hợp đồng của Lục quân Nga thuộc các nhóm trinh sát cũng được phát hiện sử dụng súng Sako TRG.

Một bài báo của Nga từ năm 2013 cho rằng súng trường Sako TRG là loại súng được các lính bắn tỉa tinh nhuệ của Nga ưa chuộng nhất, lấn lướt cả súng trường SV-98 và Orsis nội địa.

Ngoài những điểm ưu việt, súng trường TRG cũng rẻ hơn các loại súng tương tự nội địa Nga, dẫu điều này có lẽ đã thay đổi năm 2018 do súng SV-98 được sử dụng rộng rãi trong Lực lượng Đổ bộ đường không Nga.