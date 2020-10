Mỹ sẵn sàng triển khai tên lửa ở châu Âu để răn đe Nga

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien hôm 28-10 nói rằng nếu cần Mỹ sẽ triển khai tên lửa đạn đạo ở châu Âu để răn đe Nga.

“Chúng tôi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), chúng tôi đang phát triển tên lửa siêu thanh, chúng tôi đang phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo sẽ giúp nước Mỹ an toàn, sẽ giúp hải quân chúng tôi, lính thủy đánh bộ, binh sĩ của chúng tôi, những người được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương an toàn, điều đó sẽ bảo vệ đồng minh của chúng tôi, điều đó sẽ răn đe Trung Quốc” – hãng tin Sputnik dẫn lời ông O'Brien nói.



Tên lửa Pershing II tại căn cứ tên lửa của Mỹ ở Mutlangen (Tây Đức). Ảnh: Thomas Kienzle /AP



“Và chúng tôi sẽ triển khai tên lửa tương tự nếu cần tại châu Âu để răn đe người Nga, Liên bang Nga” – ông O'Brien nói thêm.

Ông O'Brien tiếp tục nói rằng Mỹ đang tiến gần hơn tới việc đạt được một thỏa thuận với Nga về gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

“Những gì chúng tôi đang nỗ lực làm bây giờ là thể hiện quyết tâm. Chúng tôi đã đưa ra đề nghị với người Nga và tôi nghĩ đã có tiến bộ trên mặt trận này. Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến đến gần” – ông O'Brien cho biết.

Trước đó trong tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị gia hạn New START thêm một năm mà không có điều kiện tiên quyết. Mỹ cũng đề nghị gia hạn hiệp ước thêm một năm nhưng với điều kiện là Nga hạn chế tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình vốn không bao gồm trong New START ban đầu.

Ngoài ra, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc tham gia thỏa thuận song Bắc Kinh cho đến nay vẫn từ chối.

New START, thỏa thuận kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 5-2-2021. New START do Nga và Mỹ ký năm 2010, hạn chế số đầu đạn hạn nhân chiến lược được mỗi nước triển khai ở mức 1.550 – giảm gần 2/3 so với hiệp ước START ban đầu.