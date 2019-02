Tiêm kích Mỹ gặp sự cố, phóng sạch loạt tên lửa 4,5 triệu USD

Trang The Drive đưa tin, một tiêm kích F-15C thuộc Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ tại bang Oregon hôm 21-2 đã hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Portland do gặp trục trặc với hệ thống càng đáp ngay sau khi cất cánh.

Sự cố trên buộc phi công phải phóng hết toàn bộ số tên lửa mang theo trị giá ước tính trên 4,5 triệu USD.



Tiêm kích F-15C hạ cánh an toàn xuống sân bay Portland. Ảnh: KATU

Đài CBS News cho biết chiếc F-15C thuộc biên chế Không đoàn tiêm kích số 142 đang tiến hành một nhiệm vụ huấn luyện cảnh báo vào sáng 21-2 thì gặp trục trặc với càng đáp máy bay.



Chiếc F-15C mang mã hiệu "Rock 42", loại mã hiệu thường được dùng cho những tiêm kích làm nhiệm vụ trực chiến. Máy bay xuất phát từ căn cứ, nhưng một bên càng đáp không thể thu gọn vào thân, buộc phi công duy trì tốc độ dưới 400 km/giờ để không làm hỏng càng.

Trang The War Zone dẫn một số nguồn thạo tin cho biết chiếc F-15C sau đó buộc chuyển hướng tới một khu hoạt động quân sự gần đó và phóng toàn bộ tên lửa xuống biển. Cũng theo The War Zone, quyết định này hiếm khi xảy ra với các đơn vị F-15 của Mỹ.

Máy bay sau đó trở về hạ cánh an toàn xuống Sân bay Portland, nhanh chóng dừng trên đường băng nhờ cụm móc hãm đà BAK-12 và hệ thống dây hãm lắp đặt tại sân bay.



Tiêm kích F-15C của Mỹ. Ảnh: KATU

Theo The Drive, cấu hình trực chiến cơ bản của tiêm kích F-15C gồm bốn tên lửa đối không tầm trung AIM-120C và hai quả đạn tầm gần AIM-9X, có tổng trị giá ít nhất 4,5 triệu USD. Chúng cũng có thể mang cơ số chiến đấu đầy đủ gồm sau quả AIM-120 và hai tên lửa AIM-9X, thậm chí là nhiều hơn nữa.



Theo các chuyên gia quân sự, việc phóng tên lửa nhằm đề phòng nguy cơ các quả đạn phát nổ khi hạ cánh.

Viên phi công trên chiếc F-15C không bị thương trong sự cố và Không quân Vệ binh Quốc gia bang Oregon đã mở cuộc điều tra nguyên nhân càng đáp máy bay gặp trục trặc.