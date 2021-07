Khoảng 135 năm sau sự xuất hiện của “chị đại” ở New York, một bản sao nhỏ của bức tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng đã được trình làng tại thủ đô Washington D.C. như một dấu hiệu của tình hữu nghị Mỹ-Pháp.

Bức tượng “Nữ thần Tự do em”, cao khoảng ba mét - so với phiên bản New York cao hơn 90 mét - được khánh thành trong buổi lễ có sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 14-7, trùng với Ngày Bastille của Pháp.



Bức tượng "Nữ thần Tự do" phiên bản nhỏ tại tư dinh Đại sứ Pháp ở Mỹ. Ảnh: AFP



Theo hãng tin AFP, bức tượng bằng đồng được đặt tại khu vườn tư dinh của Đại sứ Pháp ở Washington – ông Philippe Etienne.

“Khởi hành” từ thủ đô Paris của Pháp, bức tượng được vận chuyển ngang qua đảo Liberty, phía nam Manhattan, nơi có bức tượng mang tính biểu tượng “Tự do Khai sáng Thế giới” do Pháp trao tặng cho Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Bức tượng “Nữ thần Tự do” gốc này đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới.

“Cô em gái nhỏ đã đến” - AFP dẫn lời Đại sứ Etienne phát biểu tại buổi lễ.

“Cô ấy đã trải qua một tuần ở New York trong dịp lễ quốc khánh Mỹ - Ngày Độc lập - cô ấy ở trên đảo Ellis, cô ấy nhìn chị gái lớn của mình. Và bây giờ cô ấy an vị vào ngày 14-7” – ông nói thêm.