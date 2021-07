Hãng tin Reuters hôm 22-7 dẫn một nguồn tài liệu từ Liên minh châu Âu (EU) cho thấy các quốc gia thành viên cho đến nay chỉ mới chuyển một phần nhỏ lượng vaccine ngừa COVID-19 dư thừa cho các quốc gia nghèo.

Theo đó, các quốc gia EU chỉ mới hỗ trợ chưa đến 3% trong tổng số 160 triệu liều vaccine mà họ dự định quyên góp, chủ yếu là vaccine AstraZeneca, để giúp các nước nghèo chế ngự đại dịch toàn cầu.

EU đã cam kết giúp những người dân dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới được tiêm chủng, nhưng cũng giống như các quốc gia giàu có khác, họ vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào việc tiêm chủng cho công dân của họ, gây nên tình trạng thiếu hụt vaccine ở những nơi khác.



Một nhân viên y tế chuẩn bị liều vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca tại một trung tâm tiêm chủng ở nước Bỉ, ngày 18-3. Ảnh: REUTERS

Các quốc gia EU, với tổng dân số người trưởng thành là 365 triệu người, cho đến nay đã nhận được khoảng 500 triệu liều từ các nhà sản xuất và dự kiến sẽ có gần một tỉ liều vào cuối tháng 9.

Mặt khác, tính đến ngày 13-7, EU đã quyên góp chưa đến bốn triệu liều vaccine trên tổng số 160 triệu liều mà họ hứa, theo tài liệu nội bộ do Ủy ban Châu Âu biên soạn và được Reuters xem xét.

Cũng theo Reuters, EU đã có đủ lượng vaccine để tiêm chủng đầy đủ cho 70% người trưởng thành, trong khi Nam Phi chỉ tiêm được một liều cho 7% dân số trưởng thành và Nigeria chỉ mới đạt được 1%.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu đã từ chối bình luận về những thông tin trên, nhấn mạnh rằng số lượng vaccine quyên góp sẽ do chính phủ các nước quyết định.



Nhân viên y tế đang lấy vaccine ngừa COVID-19 từ lọ chứa. Ảnh: REUTERS

Tình trạng phân bổ vaccine không hợp lý đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về việc các nước giàu đang tích trữ lượng vaccine dư thừa của họ trong khi các nước nghèo phải vật lộn để có được nguồn cung.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây tài trợ vaccine cho chương trình COVAX - Cơ chế Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19 - để đảm bảo phân phối vaccine công bằng và hợp lý cho người dân trên toàn thế giới.

Nhiều nước nghèo đang phụ thuộc vào COVAX để có được vaccine, nhưng cho đến nay, chương trình này chỉ mới cung cấp 135 triệu liều trên toàn cầu và phụ thuộc nhiều vào liều được tài trợ.

Kế hoạch tự mua vaccine của WHO cũng tạm thời bị đình trệ do các vấn đề về sản xuất vaccine và tình trạng hạn chế xuất khẩu ở Ấn Độ do nước này phải tập trung tiêm chủng cho người dân trước đợt bùng phát dịch kinh khủng vừa qua.