Bộ Y tế Nga cho biết số ca tử vong do COVID-19 hoặc do các tác nhân liên quan đến đại dịch này cao gấp ba lần số người chết vì COVID-19 mà chính quyền Moscow công bố, báo The Moscow Times đưa tin.

Ngày 28-12, Cơ quan Thống kê quốc gia liên bang Nga (Rosstat) cho biết trong 11 tháng đầu năm 2020, số người chết ở Nga cao hơn khoảng 230.000 so với khoảng thời gian tương ứng của năm 2019.

Phát biểu trong phiên họp chính phủ cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Nga Tatiana Golikova cho biết hơn 81% trong mức tăng này, tương đương hơn 186.000 trường hợp, là do COVID-19 hoặc các di chứng sau khi nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, bà Golikova không đưa ra các phân tích cụ thể về con số này.

Con số này cao gấp hơn 3 lần so với số ca tử vong vì COVID-19 mà giới chức Nga đã công bố. Tính tới hết ngày 28-12, Nga báo cáo 55.265 ca tử vong vì COVID-19 trong khi tổng số ca nhiễm là hơn 3.078.000.



Thứ trưởng Y tế Nga Tatiana Golikova. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, con số hơn 186.000 lại không đồng nhất với thống kê của Rosstat rằng số ca tử vong trong số "những bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19" ở Nga là khoảng 116.000.

Số liệu trên được Rosstat tổng hợp từ bốn nhóm: COVID-19 là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, COVID-19 được cho là nguyên nhân tử vong trực tiếp nhưng cần thêm xét nghiệm để xác nhận sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) trong cơ thể bệnh nhân, COVID-19 làm trầm trọng nhanh chóng các bệnh lý nền ở bệnh nhân và cuối cùng là những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng tử vong vì những bệnh lý hoàn toàn không liên quan tới virus SARS-CoV-2.

Cách thông kê theo bốn nhóm như Rosstat làm cũng không phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về cách thống kê số ca tử vong vì COVID-19. Theo WHO, tử vong vì COVID-19 là trường hợp chết do "một bệnh lý tương thích về mặt lâm sàng ở một trường hợp được xác nhận hoặc có vẻ như nhiễm COVID-19" trừ khi có kết luận rõ ràng về nguyên nhân tử vong trực tiếp không liên quan tới đại dịch này.

Theo số liệu chính thức của Nga, tỉ lệ tử vong trong tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này thấp hơn nhiều so với các nước khác trong nhóm những ổ dịch lớn nhất thế giới.

Mặc dù vậy, COVID-19 đã làm đảo ngược chiều hướng giảm tỉ lệ tử vong ở Nga trong những năm gần đây. Đặc biệt, tháng 11-2020 là tháng mà Nga ghi nhận số ca tử vong (bất kể vì nguyên nhân nào) cao nhất trong vòng 16 năm qua.

Giới chức Nga tự hào rằng họ đã ứng phó tốt với đại dịch nên mới giữ tỉ lệ tử vong ở mức thấp như vậy. Tuy nhiên, các chính phủ và truyền thông các nước luôn nghi ngờ trước các thống kê của Moscow về COVID-19.

Trong dịp Giáng sinh 2020 và năm mới 2021, Nga không áp đặt các biện pháp hạn chế hay phong tỏa giống như các nước châu Âu khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chỉ cần người dân tuân thủ các quy định hiện có, việc phong tỏa là không cần thiết.

Nga cũng đang tiến hành tiêm chủng đại trà bằng vaccine ngừa COVID-19 mang tên Sputnik V do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya (Viện Gamaleya) phát triển. Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được cấp phép.

Ngày 25-12, Nga đã tiến thêm một bước nữa trong cuộc chạy đua với thời gian tiêm ngừa COVID-19 khi cho phép tiêm vaccine Sputnik V cho người trên 60 tuổi - một trong những nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Ngày 28-12, Viện Gamaleya cho biết khoảng 700.000 liều vaccine Sputnik V đã được chuyển đến các khu vực để tiêm chủng cho người dân Nga.