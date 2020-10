Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt một cơ quan bầu cử địa phương vì gửi 50.000 phiếu bầu sai thông tin cho cử tri, hãng tin Sputnik đưa tin.

Ngày 9-10, ông Trump chia sẻ trên Twitter cá nhân thông tin rằng khoảng 50.000 người dân tại hạt Franklin, bang Ohio đã nhận được những lá phiếu dành riêng cho cử tri đăng ký bỏ phiếu qua hình thức gửi thư, nhưng với thông tin sai.

Theo tờ báo địa phương The Columbus Dispatch, 237.498 cử tri ở hạt Franklin đã đăng ký bầu cử vắng mặt và muốn nhận phiếu bầu qua thư. Như vậy, các phiếu bầu chứa thông tin sai đã ảnh hưởng tới hơn 20% số cử tri này.

Ông Trump cáo buộc đây là một hành vi gian lận phiếu bầu và cho rằng hoạt động bầu cử tại Franklin đã "ngoài tầm kiểm soát".



Những thùng phiếu bầu qua thư được đóng gói để gửi đến các cử tri đã đăng ký sử dụng hình thức này ở hạt Franklin, bang Ohio. Ảnh: AP

Bình luận về thông tin trên, hồi đồng bầu cử hạt Franklin thừa nhận đã mắc phải một "sai lầm nghiêm trọng" nhưng nói rằng cơ quan chức năng đã khắc phục lỗi. Phiếu bầu mới sẽ được chuyển đến cử tri trong vòng 72 giờ.

Theo thông báo trên Twitter của hội đồng bầu cử Franklin, 49.669 cử tri đã liên lạc với cơ quan này để thông báo về việc nhận phiếu bầu qua thư có thông tin sai. Sau đó, hội đồng bầu cử đã gửi lại cho những cử tri này phiếu bầu đúng.

Giới chức Franklin nhấn mạnh rằng hội đồng bầu cử là một tổ chức có cả thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, có nhiệm vụ đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra công bằng, không thiên vị một đảng nào.

Ông Frank LaRose, quan chức chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động bầu cử ở bang Ohio, đã yêu cầu hội đồng bầu cử Franklin giải thích rõ ràng về sai sót nghiêm trọng này.

Bầu cử qua thư là một vấn đề gây tranh cãi dữ dội trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tổng thống Trump nghi ngờ hình thức bầu phiếu này có thể bị lợi dụng, dẫn tới tình trạng gian lận bầu cử.

Đảng Dân chủ cho rằng bỏ phiếu bằng thư là biện pháp cần làm để giảm nguy cơ lây lan đại dịch COVID-19 và bác bỏ lập luận của ông Trump. Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ cũng đồng ý với quan điểm này. Mạng xã hội Twitter còn dán nhãn cảnh báo ở những đoạn tweet ông Trump phàn nàn về hình thức bầu cử này.

Trong khi đó, những người ủng hộ quan điểm của ông Trump lại chia sẻ một số thông tin về các lỗ hổng trong việc bỏ phiếu bằng thư.