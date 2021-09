Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đại sứ nước này tại Qatar đã có cuộc hội đàm với một trong những chỉ huy hàng đầu của Taliban vào ngày 31-8.

“Hôm nay, Đại sứ Ấn Độ tại Qatar, ông Deepak Mittal, đã gặp ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, phó lãnh đạo văn phòng chính trị của Taliban. Cuộc họp diễn ra tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Doha, theo yêu cầu của phía Taliban” - Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo.



Đại sứ Ấn Độ tại Qatar - ông Deepak Mittal. Ảnh: AFP

Đây là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa chính quyền New Delhi với Taliban kể từ khi phong trào Hồi giáo này chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15-8.

Chính quyền New Delhi cho biết cuộc trò chuyện giữa hai người tập trung vào sự an toàn, an ninh và khả năng trở về nước của các công dân Ấn Độ đang bị mắc kẹt ở Afghanistan.

Ngoài ra, ông Mittal và ông Stanekzai cũng bàn luận về vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch của công dân Afghanistan, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, những người muốn đến thăm Ấn Độ.



Ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, phó lãnh đạo văn phòng chính trị của Taliban ở Doha, Qatar. Ảnh: AFP

Đại sứ Mittal đồng thời nhắc lại nỗi lo lắng của Ấn Độ trước mối quan hệ chặt chẽ của Taliban với Pakistan. Ấn Độ lo ngại rằng Taliban sẽ cho phép các phần tử cực đoan Pakistan sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Ấn Độ.

Phản hồi lại, phó lãnh đạo văn phòng chính trị Taliban đảm bảo với ông Mittal rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết một cách tích cực, và Pakistan với Afghanistan dù có chung đường biên giới nhưng đã phân chia rõ ràng lãnh thổ của mỗi bên.

“Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng đất của Afghanistan để chống lại bất kỳ quốc gia nào khác” - ông Stanekzai khắng định.