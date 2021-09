Ấn Độ thông báo sẽ khôi phục hoạt động xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 từ tháng sau, khi nguồn cung vaccine đã bắt đầu dư thừa so với nhu cầu trong nước, tờ The Times of India đưa tin.

Ngày 20-9, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya cho biết Ấn Độ sẽ nối lại việc xuất khẩu vaccine trong khuôn khổ sáng kiến của New Delhi về hỗ trợ vaccine cho thế giới mang tên “Vaccine Maitri” (tạm dịch là “Tình hữu nghị vaccine”, cũng như tuân thủ các cam kết với chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.

Đây sẽ là tin vui cho nhiều nước, nhất là các nước nghèo và chỉ biết trông chờ vào nguồn vaccine viện trợ, trong bối cảnh nguồn cung vaccine toàn cầu còn hạn chế.



Xe tải đông lạnh chở vaccine ngừa COVID-19 được Ấn Độ cung cấp cho nước láng giềng Nepal hồi tháng 1. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, ông Mandaviya nhấn mạnh rằng đảm bảo nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trong nước vẫn tiếp tục là ưu tiên trên hết của chính quyền New Delhi.

Ông Mandaviya cho biết công suất sản xuất vaccine của Ấn Độ đã tăng gấp đôi và dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần vào tháng tới, đạt hơn 300 triệu liều mỗi tháng. Trong đó, vaccine sẽ được ưu tiên cho người dân Ấn Độ và chỉ vaccine dư ra mới được phép xuất khẩu.

Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, từ tháng 4, New Delhi đã cấm xuất khẩu vaccine để tập trung đáp ứng nhu cầu trong nước khi nước này hứng chịu làn sóng COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới.

Trước đó, thông qua “Vaccine Maitri” và COVAX, Ấn Độ đã bán hoặc tài trợ 66 triệu liều vaccine cho gần 100 quốc gia, theo hãng tin Reuters. Từ tuần trước, một số nguồn tin đã tiết lộ với Reuters về kế hoạch Ấn Độ nối lại hoạt động tài trợ vaccine.

Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm chủng cho 944 triệu người trưởng thành ở nước này. Đến ngày 20-9, nước này đã triển khai hơn 808,568 triệu liều vaccine, tiêm chủng cho gần 603,667 người, bao gồm 204,901 người đã được tiêm đủ hai mũi.

Tới ngày 20-9, tổng số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo tại Ấn Độ là hơn 33,5 triệu, trong đó 445.416 trường hợp đã tử vong. Suốt ba tháng qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày gần như không vượt quá 50.000, thấp hơn so với mức đỉnh hơn 400.000 (đầu tháng 5). Số ca tử vong cũng giảm hơn 10 lần so với giai đoạn đỉnh điểm.

Tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 được đẩy nhanh là một trong những cơ sở để Ấn Độ mở cửa trở lại nền kinh tế. Ông Mandaviya còn tự hào rằng chương trình tiêm chủng của Ấn Độ là một hình mẫu cho thế giới.