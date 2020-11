Ngày 13-11, lực lượng quân sự Ấn Độ và Pakistan đã pháo kích qua lại ở phần lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước gần khu vực Kashmir, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hãng tin Reuters cho hay.

Các quan chức Ấn Độ cáo buộc lực lượng Pakistan đã nỗ lực xâm nhập qua Đường kiểm soát - tức đường phân chia lãnh thổ tạm thời ở phía bắc Kashmir - nhưng đã bị quân Ấn Độ ngăn chặn.

Theo phía New Delhi, các vụ tấn công bằng súng cối và một số loại vũ khí khác đã xảy ra dọc theo Đường kiểm soát bắt đầu chỉ vài giờ sau âm mưu xâm nhập trên của Pakistan.

Trong khi đó, quân đội Pakistan tuyên bố họ chỉ phản ứng lại những vụ nỗ súng vô cơ và bừa bãi của lực lượng của Ấn Độ.



Khung cảnh hoang tàn ở một thị trấn của Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir sau các vụ đấu pháo hôm 13-11. Ảnh: AFP

Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất sáu dân thường, ba binh sĩ và một lính biên phòng nước này đã thiệt mạng trong giao tranh. Phía Pakistan thông báo năm người thiệt mạng, bao gồm bốn dân thường và một binh sĩ.

Ông Syed Shahid Qadri, một quan chức Pakistan tại khu vực Kashmir, chỉ trích Ấn Độ rằng: "Như thường lệ, họ nhắm mục tiêu vào những người dân thường mà không hề cảm thấy thương xót".

Ông Mukhtar Ahmad, một người sống ở thị trấn Uri - gần khu vực tranh chấp do Ấn Độ kiểm soát, cho biết nhiều gia đình đã hoảng loạn, cố gắng chạy khỏi khu vực giao tranh và đến trú ẩn ở Uri.

Cả New Delhi và Islamabad đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ khu vực Kashmir. Ấn Độ kiểm soát phần phía nam Kashmir (tức bang Jammu & Kashmir và vùng Ladakh) còn Pakistan kiểm soát phía bắc và phía đông khu vực tranh chấp này (tức vùng Gilgit-Baltistan). Ngoài ra, Trung Quốc cũng là một bên tranh chấp ở Kashmir.

New Delhi cáo buộc Islamabad đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc nổi dậy của người dân trong khu vực do Ấn Độ kiểm soát chống lại chính quyền trung ương New Delhi. Pakistan phủ nhận cáo buộc này.

New Delhi mô tả là những vụ đấu pháo hôm 13-11 là "đặc biệt dữ dội", nghiêm trọng hơn nhiều so với các vụ đụng độ vẫn thường xuyên xảy ra dọc theo biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.

Reuters cho biết đây là một trong những ngày đụng độ gây ra nhiều thương vong nhất trong năm nay tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan.

Theo thông báo của New Delhi và Islamabad, từ đầu năm tới nay, hơn 40 dân thường ở hai bên đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ của lực lượng hai nước ở khu vực tranh chấp.

Các cuộc giao tranh ngày 13-11 xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Islamabad thông báo sẽ trao quy chế tỉnh cho vùng Gilgit-Baltistan. Đáng lưu ý, Gilgit-Baltistan cũng là khu vực tiếp giáp duy nhất (trên thực tế) trên đất liền giữa Pakistan và Trung Quốc.