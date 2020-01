Theo hãng tin Sputnik, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông "có rủi ro cao" nên được phép tham gia phát triển các khu vực “không nhạy cảm” của mạng 5G nước này.

Tuy nhiên, vai trò và mức độ tham gia của các công ty này sẽ bị giới hạn ở mức 35%.

Ngoài ra, các tập đoàn nói trên không được phép cung cấp thiết bị và cơ sở hạ tầng cho những khu vực trọng yếu của mạng viễn thông Anh.

Theo đài BBC dẫn nguồn chính phủ Anh, đây là nơi dữ liệu được xử lý và bị cấm khỏi tất cả các mạng quan trọng và các địa điểm nhạy cảm như các địa điểm hạt nhân và căn cứ quân sự.

Huawei không được nhắc tên trong tuyên bố của chính phủ Anh nhưng các quan chức an ninh mạng Anh cho biết luôn xem tập đoàn này là nhà cung cấp “rủi ro cao”.

“Đây là lựa chọn của Vương quốc Anh vì những lí do cụ thể và quyết định giải quyết những thách thức mà chúng tôi đang đối mặt” - Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông, Kỹ thuật số, Thể thao Nicky Morgan phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia do Thủ tướng Johnson chủ trì.



Trụ sở Tập đoàn Huawei ở Tây thủ đô London. Ảnh: BBC

Ngay sau quyết định của London, Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei Victor Zhang cho biết rất hoan nghênh động thái thiện chí của Anh và sẽ xúc tiến việc hợp tác triển khai mạng 5G.

"Huawei được trấn an bằng sự xác nhận của chính phủ Anh rằng chúng tôi có thể tiếp tục làm việc với khách hàng của mình để triển khai mạng 5G. Quyết định dựa trên bằng chứng này sẽ tạo một cơ sở hạ tầng viễn thông tiên tiến, an toàn, hiệu quả hơn và phù hợp với tương lai. Nó cho phép nước Anh tiếp cận với công nghệ hàng đầu thế giới và đảm bảo một thị trường cạnh tranh", ông Zhang tuyên bố.

Trong khi đó, Mỹ bày tỏ sự thất vọng với đồng minh lâu năm của mình khi Washington liên tục vận động các nước tránh sử dụng thiết bị Huawei do các nguy cơ về bảo mật thông tin. Tập đoàn này hiện cũng đã bị cấm hoạt động ở Mỹ.

Trả lời hãng tin AFP hôm 28-1, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington muốn hợp tác với London để loại trừ các nhà cung cấp thiết bị không đáng tin cậy ra khỏi mạng 5G. Vị này đồng thời kêu gọi các nước đánh giá cẩn trọng những tác động lâu dài đến an ninh quốc gia và kinh tế khi cho phép các nhà cung cấp nói trên tiếp cận hệ thống mạng 5G.

Cùng ngày, Hạ nghị sĩ Mỹ Mike Gallagher khẳng định Nhà Trắng có thể sẽ cân nhắc lại về khả năng tiếp tục duy trì hợp tác chia sẻ thông tin tình báo với Anh.

"Quyết định của chính phủ Anh sẽ buộc Tổng thống Donald Trump và nội các phải xem xét lại toàn bộ hợp tác chia sẻ tình báo với nước này. Điều này thật sự rất đáng tiếc khi sự hợp tác này đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp suốt những năm qua", ông Gallagher chia sẻ.

Theo nghị sĩ này, dù Anh có phát biểu trấn an đồng minh rằng Huawei chỉ được tiếp cận một số khu vực hạn chế nhất định, câu hỏi đặt ra là điều này sẽ cho phép Huawei tiếp cận loại thông tin nào và mức độ nhạy cảm ra sao. "Mọi chuyện đáng rất đáng lo ngại. Tôi hy vọng Thủ tướng Boris Johnson sẽ không để mọi thứ tiến triển vượt quá tầm tay", ông Gallagher nói.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner cũng bày tỏ sự thất vọng trước những diễn biến ở Anh khi ông cho rằng "những mối nguy hiểm về an ninh đã quá rõ ràng". Dù vậy, trước tình hình hiện tại, ông Warner kỳ vọng Anh và những đồng minh chủ chốt khác sẽ hỗ trợ thêm nhiều tập đoàn viễn thông khác để cạnh tranh với Huawei.