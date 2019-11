Anh tăng gấp bốn lần lao động nhập cư, cơ hội rộng mở

Theo tờ The Sunday Telegraph ngày 9-11, hiện Anh đang cho phép khoảng 2.500 lao động nông nghiệp hoạt động tạm thời trong lãnh thổ nước này mỗi năm. Tuy nhiên, con số này vẫn được đánh giá là không đủ so với quy mô của ngành và dự kiến sẽ tiếp tục thiếu hụt một khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là quá trình Brexit.



Một nông dân người châu Á đang làm việc trên cánh đồng ở Anh. Ảnh: REUTERS

Nhiều lao động nông nghiệp đến từ các quốc gia kém phát triển hơn trong khối EU nhưng thậm chí không đáp ứng đủ hạn ngạch nêu trên.

Trả lời phỏng vấn của The Sunday Telegraph, Bộ trưởng Nông nghiệp Theresa Villiers khẳng định hệ thống nhập cư của Anh cần phản ánh đúng nhu cầu của ngành nông nghiệp. Bà cho rằng việc mở rộng chương trình hỗ trợ các lao động nông nghiệp tạm thời sẽ đóng vai trò quan trọng trong hiện thực hoá cam kết trên.

Được biết, việc mở rộng hạn ngạch sẽ được chính thức công bố trong chiến dịch của đảng Bảo thủ cầm quyền khi đảng này bắt đầu vận động tranh cử vào ngày 12-12 tới. Trong trường hợp Brexit diễn ra thành công, quá trình xuất nhập cư của lao động nói chung ở Anh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do công dân EU sẽ không thể tự do ra vào Anh khi nước này không còn là thành viên EU nữa.