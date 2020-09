Đảng Dân chủ Mỹ lo ngại trước thông tin của báo The New York Times liên quan tới hành vi bị cáo buộc là trốn thuế và các khoản nợ của Tổng thống Donald Trump, hãng tin Reuters cho hay.

Tuy nhiên, các đại diện của ông Trump cáo buộc ngược lại rằng đảng Dân chủ một lần nữa đang nỗ lực bôi nhọ ứng cử viên của đảng Cộng hòa giống như kịch bản diễn ra bốn năm trước.

Bà Pelosi: Các khoản nợ của ông Trump liên quan tới an ninh quốc gia

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng bản tin ngày 27-9 của The New York Times khiến dân chúng nghi ngờ về các khoản nợ của ông Trump. Bà Pelosi gọi đây là một "vấn đề an ninh quốc gia".

Dẫn thông tin từ bản tin trên, bà Pelosi nhấn mạnh rằng ông Trump "có vẻ như" đang nợ khoảng 421 triệu USD. Bà lo ngại rằng nếu ông chủ Nhà Trắng nợ quá nhiều, điều này có thể ảnh hưởng tới an ninh của cả nước Mỹ.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: AP

The New York Times cho biết trong hai năm 2016 và 2017, ông Trump chỉ trả tổng cộng 750 USD tiền thuế thu nhập cho Sở Thuế vụ liên bang (IRS). Nhiều năm trước đó ông đều khai báo các doanh nghiệp của mình bị thua lỗ.

ông Trump bị cho là đã không đóng thuế thu nhập liên bang trong 10 năm. Trong khi đó, tính đến năm 2018, thống kê các chứng từ cho thấy thu nhập của ông là khoảng 427,4 triệu USD.

Ông Jared Bernstein, một cố vấn kinh tế của ông Biden, nghi ngờ rằng giống nhiều nhân vật khác trong giới nhà giàu Mỹ, ông Trump đã thuê nhiều luật sư chuyên về thuế để tạo ra những giao dịch phức tạp, đẩy mức thuế phải đóng cho nhà nước xuống bằng 0.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã phát động chiến dịch nhắm vào ông Trump khi vận động những người ủng hộ chia sẻ nhãn dán: "Tôi đã nộp nhiều thuế hơn ông Donald Trump".

Nhà Trắng: Đảng Dân chủ đã làm như vậy bốn năm trước và đã thất bại

Ngày 28-9, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho rằng cáo buộc trốn thuế là chiêu bài đảng Dân chủ từng thực hiện năm 2016 để chống ông Trump nhưng thất bại. Bà McEnany cũng chỉ trích việc thông tin này được đưa ra ngay trước buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên.



Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany trả lời phỏng vấn kênh FOX NEWS CHANNEL ngày 28-9. Ảnh chụp màn hình

Tối 29-9, theo giờ Mỹ (tức sáng 30-9, theo giờ Việt Nam), ông Trump và ông Biden sẽ có buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên, đánh dấu giai đoạn nước rút trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Buổi tranh luận được cho là sẽ xoay quanh các vấn đề như đại dịch COVID-19, việc lựa chọn người kế nhiệm cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg tại Tòa án Tối cao, các phong trào biểu tình ở Mỹ và việc công nhận kết quả bầu cử.

Trước đó, chỉ vài giờ sau khi bản tin của The New York Times được đăng, Tổng thống Trump và luật sư Alan Garten của Tổ chức Trump - tập đoàn bất động sản do ông Trump sáng lập – đã bác bỏ các cáo buộc về thuế vụ. Ông Trump cũng cho rằng các khoản nợ của mình là "rất nhỏ".

Ông Garten cũng chỉ trích cơ quan truyền thông này cố tình bôi nhọ, phớt lờ lời giải thích từ phía ông Trump và luôn từ chối cung cấp bằng chứng xác thực chống lại đương kim tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, The New York Times nói rằng để bảo vệ nguồn cung cấp tin, họ sẽ không công bố những bản sao thuế của ông Trump mà tờ báo này đã tiếp cận được.

Trong chiến dịch tranh cử cách đây bốn năm, The New York Times và nhiều cơ quan truyền thông khác ở Mỹ đã đưa nhiều tin tức về nhiều nghi ngờ xung quanh hồ sơ thuế của ông Trump.

Cho tới nay, ông Trump là tổng thống duy nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ từ chối công khai hồ sơ thuế cá nhân. Tuy nhiên, theo pháp luật Mỹ thì việc này được chấp nhận.

Ông Trump lấy lý do hồ sơ thuế của ông đang bị kiểm soát nhưng IRS nói rằng hoạt động kiểm soát không ảnh hưởng tới việc công khai các thông tin này.