Bắc Kinh yêu cầu Đài Loan ngừng can thiệp vào Hong Kong

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết Trung Quốc cáo buộc Đài Loan “can thiệp” vào vụ truy tố 47 nhà hoạt động đối lập ở Hong Kong và cho rằng chính quyền Đài Bắc đang âm mưu đòi độc lập cho đặc khu hành chính này.

“Chúng tôi yêu cầu đảng Dân chủ tiến bộ Đài Loan (DPP) ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong và chấm dứt con đường sai lầm của mình” - bà Zhu Fenglian, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan (TAO) tuyên bố hôm 2-3.

“Những nhận xét của chính quyền DPP một lần nữa vạch trần âm mưu đòi độc lập cho Hong Kong, và việc họ sử dụng vấn đề quyền con người và quyền tự do là để che đậy bản chất đạo đức giả của mình” - bà Fenglian chỉ trích.



Hàng chục nhà hoạt động đối lập đã bị buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền Hong Kong. Ảnh: SCMP

Trước đó, DPP cho rằng vụ việc 47 nhà hoạt động đối lập Hong Kong bị cảnh sát triệu tập và đưa ra tòa án xét xử với cáo buộc "âm mưu lật đổ" theo luật an ninh quốc gia đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân.

“Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ một số lượng lớn các nhân vật đối lập từ phe dân chủ với lý do họ vi phạm luật an ninh quốc gia và ngay lập tức buộc tội họ với tội danh gây rối. Điều đó một lần nữa chứng minh rằng đã không còn chỗ cho chính sách ‘một quốc gia, hai chế độ’” - đại diện DPP cho hay.

Theo đó, chính quyền Đài Bắc khẳng định vụ việc cho thấy Hong Kong giờ đây nằm dưới sự cai trị của chính quyền đại lục, đồng thời yêu cầu tất cả những người bị giam giữ phải được trả tự do ngay lập tức.



Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành bắt giữ 54 nhà hoạt động hôm 6-1 vì tội âm mưu lật đổ theo luật an ninh mới. Ảnh: AFP

Phản hồi lại, bà Fenglian nói rằng chính quyền Hong Kong có trách nhiệm hành động chống lại những người vi phạm pháp luật trong khu vực, SCMP đưa tin.

Trước đó, vào ngày 28-2, 47 nhà hoạt động đối lập Hong Kong đã bị cảnh sát triệu tập và phải đối diện với cáo buộc "âm mưu lật đổ" theo luật an ninh quốc gia. Tất cả bị cáo buộc chung tội danh âm mưu lật đổ chính quyền sau khi tham gia “cuộc bầu cử sơ bộ” không chính thức vào tháng 7-2020.

Trong những người bị cảnh sát Hong Kong triệu tập bao gồm một nhóm các nhà hoạt động dân chủ trẻ như Lester Shum, Sam Cheung, Ventus Lau và Fergus Leung. Cho đến nay đã có 99 người bị bắt vì tình nghi vi phạm luật an ninh.



Những người biểu tình ở Đài Loan thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các nhà hoạt động bị bắt giam ở Hong Kong. Ảnh: AP

Cùng ngày, hàng chục sinh viên Đài Loan và bạn bè người Hong Kong của họ đã tập hợp trước Lập pháp viện Trung Hoa Dân Quốc ở hòn đảo để bày tỏ sự ủng hộ đối với những người bị giam giữ.

“Nêu ý kiến về những vấn đề chính trị không phải là một tội ác” - những người ủng hộ hét lớn, kêu gọi chính quyền Hong Kong thả những nhà hoạt động bị bắt.

Những người ủng hộ cũng yêu cầu chính quyền Đài Loan nhanh chóng thông qua dự luật cho phép sinh viên và những người dân Hong Kong xin tị nạn chính trị được đến hòn đảo này. Đài Loan hiện không có luật tị nạn chính trị và những người trốn khỏi Hong Kong được xử lý theo từng trường hợp.



Lãnh đạo phong trào biểu tình Benny Tai chuẩn bị trình báo với Sở cảnh sát thị trấn Ma On Shan ở Hong Kong, ngày 28-2. Ảnh: EPA

Kể từ khi luật an ninh quốc gia được ban hành ở Hong Kong vào năm 2020, số lượng người dân đặc khu muốn di cư sang Đài Loan đã tăng vọt, theo SCMP.

Theo thống kê của chính quyền hòn đảo, Đài Loan đã cấp 10.813 giấy phép cư trú và 1.576 giấy phép định cư cho những người đến từ Hong Kong vào năm ngoái, gần gấp đôi tổng số trong năm 2019 với chỉ 5.858 giấy phép cư trú và 1.474 giấy phép định cư được cấp.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa bốn loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh.

Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.