Một phụ tá cũ của Thống đốc bang New York (Mỹ), ông Andrew Cuomo đã cung cấp thêm bằng chứng liên quan tới cáo buộc ông Cuomo quấy rối tình dục bà này vào năm 2018, đài CNBC đưa tin.

Ngày 24-2, bà Lindsey Boylan chia sẻ trên Twitter một bài viết về trải nghiệm khi làm việc với ông Cuomo. Trong đó, bà Boylan cáo buộc ông Cuomo đã hôn bà dù không được phép, khi bà này là một lãnh đạo cấp cao phụ trách chính sách phát triển kinh tế trong chính quyền bang New York và là cố vấn đặc biệt của ông Cuomo vào năm 2018.

Bà Boylan kể rằng ban đầu, bà đã không muốn nhận hai nhiệm vụ trên, song đã đổi ý sau khi ông Cuomo cam kết cho bà này ở lại phòng làm việc cũ, không cùng tầng với phòng làm việc của Thống đốc và đội ngũ thân cận của ông ấy.

Tuy nhiên, ông Cuomo bị cáo buộc đã hôn bà Boylan dù không được phép sau một cuộc họp riêng giữa bà với ông Cuomo về các một số dự án kinh tế và cơ sở hạ tầng của bang. Nữ phụ tá kể lại rằng bà rất sốc nhưng vẫn cố bình tĩnh để ra khỏi phòng họp.



Bà Lindsey Boylan - người cáo buộc Thống đốc bang New York Andrew Cuomo quấy rối tình dục. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Sự cú sốc trên, bà Boylan đã lên tiếng phản đối ông Cuomo, khiến quan hệ với các đồng nghiệp không còn mấy tốt đẹp. Sau cùng, bà đã xin từ chức vào tháng 9-2018.

Theo lời kể của bà Boylan, một vụ việc nữa xảy ra trong một chuyến bay sau khi bà này, ông Cuomo, một phụ tá truyền thông và một quân nhân rời một sự kiện ở miền tây bang này bay về TP New York vào tháng 10-2017. Ông Cuomo bị cáo buộc đã cố tình đưa đầu gối chạm vào chân bà Boylan, khiến bà này khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Ngoài ra, bà Boylan chỉ trích rằng "Thống đốc Cuomo đã tạo ra một văn hóa trong bộ máy của mình, nơi mà quấy rối tình dục và bắt nạt tràn lan tới mức điều đó không chỉ được cho phép mà còn có thể đoán biết trước".

Bà Boylan nói rằng bà không phải nạn nhân duy nhất bị ông Cuomo quấy rối. Thống đốc này bị cáo buộc có "những cử chỉ không phù hợp" với các nữ phụ tá một cách ngày càng thường xuyên và nhắc nhở hoặc đe dọa những ai dám mở miệng chỉ trích các hành vi trên.

Trước đó, vào tháng 12-2020, bà Boylan lần đầu tiên công khai cáo buộc ông Cuomo quấy rối tình dục, khi truyền thông dự đoán rằng ông Cuomo có thể được tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên, lúc này, bà không cung cấp bằng chứng chi tiết.

Thư ký Báo chí của Thống đốc Cuomo, bà Caitlin Girouard bác bỏ cáo buộc của bà Boylan và khẳng định những thông tin cựu quan chức này công bố là “sai sự thật”.

Bốn phụ tá khác của ông Cuomo cũng bác bỏ cáo buộc trên và chứng minh rằng vụ việc năm 2017 như bà Boylan kể chưa từng xảy ra. Bốn phụ tá này nói rằng họ luôn tháp tùng ông Cuomo trong tất cả các chuyến bay trong tháng 10-2017 và chưa từng chứng kiến sự việc như bà Boylan kể.

Bốn phụ tá trên còn chỉ ra rằng trong tháng 10-2017, không có chuyến bay nào mà thành phần đoàn chỉ có ông Cuomo, bà Boylan, một phụ tá truyền thông và một quân nhân. Tuy nhiên, trong cáo buộc của mình, bà Boylan không nói rõ liệu lúc vụ quấy rối xảy ra, còn bất kỳ ai trong chính quyền bang New York có mặt trên máy bay hay không.

Những cáo buộc khiến ông Cuomo thêm khó khăn khi chính quyền của ông đang đối mặt với những chỉ trích về chính sách chống dịch COVID-19 và cáo buộc xử lý sai số liệu dịch bệnh liên quan tới các viện dưỡng lão.