Tờ The New York Post ngày 28-3 dẫn nghiên cứu của ĐH Washington cảnh báo dịch COVID-19 ở Mỹ có thể sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 4. Dù vậy, đỉnh điểm ở một số bang có thể sẽ trễ hơn.



Theo nghiên cứu, nước này nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp tử vong đến tháng 7 nhưng số người chết có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 10 ca mỗi ngày từ tháng 6.



Sử dụng dữ liệu từ chính phủ, các bệnh viện cùng một số nguồn khác, nhóm nghiên cứu ĐH Washington dự đoán số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ khi dịch đạt đỉnh có thể dao động từ mức thấp nhất 38.000 ca đến trường hợp xấu nhất là 162.000 ca, với 81.000 người là con số khả dĩ nhất.



Nhân viên y tế xét nghiệm một người nghi nhiễm COVID-19 tại bang New York, Mỹ ngày 11-3. Ảnh: CNBC

Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc ĐH Washington - ông Christopher Murray cho rằng sự thay đổi về số ca tử vong tại Mỹ phụ thuộc một phần vào tỉ lệ lây nhiễm virus khác nhau tại các khu vực khác nhau. Các chuyên gia cũng gặp khó khăn trong việc giải thích vấn đề này.

Thời gian kéo dài của dịch bệnh cũng kéo theo các biện pháp cách ly, phong toả bị kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, ông Murray cho rằng Mỹ vẫn có khả năng nới lỏng các biện pháp hạn chế nếu công tác xét nghiệm và cách ly người bệnh được tiến hành hiệu quả.



Nghiên cứu cũng nhấn mạnh hệ thống y tế Mỹ cần phải sẵn sàng cho giai đoạn đỉnh dịch khi số lượng bệnh nhân có thể vượt qua số giường bệnh sẵn có (hiện vào khoảng 64.000 giường) và có thể cần tới 20.000 máy trợ thở.

Đến nay các khu vực chịu ảnh hưởng như bang New York đều rơi vào tình trạng khan hiếm trầm trọng trang thiết bị y tế, nhất là máy trợ thở.



Ngoài ra, theo ông Murray, virus đang lây lan chậm hơn tại California, đồng nghĩa với việc số ca nhiễm tại bang này có thể đạt đỉnh vào kịp tháng 4. Trong khi đó, các bang Louisiana và Georgia được dự đoán sẽ hứng chịu tỉ lây nhiễm cao, gây thiệt hại nặng hệ thống y tế địa phương.

Nhóm nghiên cứu ĐH Washington khẳng định việc tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch do chính quyền địa phương và liên bang đưa ra là chìa khoá để người Mỹ vượt qua giai đoạn khó khăn này.



“Hướng lây nhiễm của dịch bệnh sẽ thay đổi và sẽ đặc biệt xấu đi nếu mọi người lơ là giãn cách xã hội hoặc phớt lờ các biện pháp phòng dịch khác”, các chuyên gia nhấn mạnh.