Bầu cử Mỹ: Kết quả có thể bị chậm sang ngày 4-11

Người Mỹ có thể sẽ phải đợi đến tối muộn ngày 3-11 hoặc thậm chí là qua ngày 4-11 mới biết được tổng thống mới của họ là ai, hãng AP đưa tin.



Lý do chính là những lá phiếu qua thư, mặc dù việc bỏ phiếu qua thư sẽ dễ dàng hơn cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn lan tràn khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, những lá phiếu gửi qua thư thường đòi hỏi nhiều thời gian để xử lý hơn so với các lá phiếu được bỏ trực tiếp.



Các lá phiếu qua thư có thể là điều khiến kết quả bầu cử năm nay bị chậm. Ảnh: AP

Một số tiểu bang hiện có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý các lá phiếu gửi qua thư. Ở bang Florida, các thư ký có thể bắt đầu kiểm phiếu 22 ngày trước cuộc bầu cử. Ở Bắc Carolina, đội kiểm phiếu đã bắt đầu năm tuần trước ngày bầu cử. Sau đó, các hội đồng hạt sẽ đưa các lá phiếu đã được phê duyệt vào máy bỏ phiếu, cho phép lập bảng nhanh chóng vào ngày bầu cử.



Tuy nhiên, tại một số bang khác như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin là những bang có các cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa lãnh đạo nên họ đều không có ý định kiểm đếm các lá phiếu gửi qua thư trước ngày bầu cử.

Lý do: Trong số các cử tri bỏ phiếu sớm hay bỏ phiếu qua thư thì lượng cử tri ủng hộ ông Biden chiếm tỉ lệ lớn hơn, và phía Cộng hòa không muốn kiểm phiếu sớm vì không muốn kết quả bỏ phiếu sớm này (đông cử tri Dân chủ thì có lợi cho đảng Dân chủ) sẽ kích thích cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu nhiều thêm. Vì thế, các bang Cộng hòa sẽ mất nhiều thời gian hơn để kiểm đếm được hết số phiếu bầu qua thư.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua thư dễ dẫn đến gian lận trong bầu cử.



Thêm vào đó, lý do khác trì hoãn việc có kết quả bầu cử do ở một số bang quan trọng, các lá phiếu gửi bằng thư có thể đến sau ngày bầu cử vài ngày nhưng nó vẫn được tính do được đóng dấu bưu điện vào ngày đúng hạn. Các đảng viên đảng Dân chủ đã lập luận rằng sẽ có nhiều người bỏ phiếu vắng mặt và thư bị chuyển phát chậm ở một số khu vực nên điều kể trên là cần thiết.