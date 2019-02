Biết gì về Oscar 2019

Danh sách đầy đủ các đề cử ở tất cả 24 hạng mục trao giải Oscar lần thứ 91:

1. Best Picture (Phim hay nhất): Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star Is Born, Vice. 2. Best Actor (Nam chính xuất sắc nhất): Christian Bale - Vice, Bradley Cooper - A Star Is Born, Willem Dafoe - At Eternity’s Gate, Rami Malek - Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen - Green Book. 3. Best Actress (Nữ chính xuất sắc nhất): Yalitza Aparicio - Roma, Glenn Close - The Wife, Olivia Colman - The Favourite, Lady Gaga - A Star Is Born, Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?. 4. Best Supporting Actress (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất): Amy Adams - Vice, Marina de Tavira - Roma, Regina King - If Beale Street Could Talk, Emma Stone - The Favourite, Rachel Weisz - The Favourite. 5. Best Supporting Actor (Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất): Mahershala Ali - Green Book, Adam Driver - BlacKkKlansman, Sam Elliott - A Star Is Born, Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?, Sam Rockwell - Vice. 6. Best Director (Đạo diễn xuất sắc nhất): Alfonso Cuaron - Roma, Spike Lee - BlacKkKlansman, Adam McKay - Vice, Pawel Pawlikowski - Cold War, Yorgos Lanthimos - The Favourite. 7. Best Adapted Screenplay (Kịch bản chuyển thể hay nhất): The Ballad of Buster Scruggs, BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me?, If Beale Street Could Talk, A Star Is Born. 8. Best Original Screenplay (Kịch bản gốc hay nhất): The Favourite, First Reformed, Green Book, Roma, Vice. 9. Best Foreign Language Film (Phim tiếng nước ngoài hay nhất): Capernaum(Lebanon), Cold War (Ba Lan), Never Look Away (Đức) Roma (Mexico), Shoplifters(Nhật Bản). 10. Best Animated Feature (Phim hoạt hình hay nhất): Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet, Spider-Man: Into the Spider-Verse. 11. Best Original Score (Nhạc phim hay nhất): Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs, Mary Poppins Returns. 12. Best Original Song (Ca khúc trong phim hay nhất): All the Stars - Black Panther, I’ll Fight - RBG, The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns, Shallow - A Star Is Born, When a Cowboy Trades His Spurs for Wings - The Ballad of Buster Scruggs. 13. Best Documentary Short (Phim tài liệu ngắn hay nhất): Black Sheep, End Game, Lifeboat, A Night at the Garden, Period. End of Sentence.. 14. Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất): Cold War - Lukasz Zal, The Favourite - Robbie Ryan, Never Look Away - Caleb Deschanel, Roma - Alfonso Cuarón, A Star Is Born - Matthew Libatique. 15. Best Documentary Feature (Phim tài liệu hay nhất): Free Solo, Hale County This Morning, This Evening, Minding the Gap, Of Fathers and Sons, RBG. 16. Best Production Design (Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất): Black Panther, The Favourite, First Man, Mary Poppins Returns, Roma. 17. Best Sound Mixing (Hòa âm hay nhất): Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma, A Star Is Born. 18. Best Costume Design (Thiết kế trang phục đẹp nhất): The Ballad of Buster Scruggs, Black Panther, The Favourite, Mary Poppins Returns, Mary Queen of Scots. 19. Best Film Editing (Dựng phim xuất sắc nhất): BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice. 20. Best Sound Editing (Biên tập âm thanh xuất sắc nhất): Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place, Roma. 21. Best Animated Short Film (Phim hoạt hình ngắn hay nhất): Animal Behavior, Bao, Late Afternoon, One Small Step, Weekends. 22. Best Live Action Short (Phim ngắn hay nhất): Detainment, Fauve, Marguerite, Mother, Skin. 23. Best Makeup and Hairstyling (Hóa trang xuất sắc nhất): Border, Mary Queen of Scots, Vice. 24. Best Visual Effects (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất): Avengers: Infinity War, Christopher Robin, First Man, Ready Player One, Solo: A Star Wars Story.