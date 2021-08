Hãng tin Reuters ngày 21-8 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã bị tấn công mạng và nguyên nhân có thể do một "lỗ hổng an ninh nghiêm trọng".

“Vì lý do an ninh, chúng tôi không có quyền thảo luận về chi tiết hoặc phạm vi ảnh hưởng của bất kỳ sự cố an ninh mạng nào xảy ra tại thời điểm này” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố.

“Bộ Ngoại giao Mỹ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo vệ thông tin của mình và liên tục thực hiện các bước kiểm tra để đảm bảo thông tin được bảo vệ”- người này nói thêm.

Đài Fox News dẫn một nguồn tin biết về vụ việc tiết lộ cuộc tấn công mạng không ảnh hưởng đến những thông tin liên quan đến việc sơ tán người dân khỏi Afghanistan, vốn đang diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục hoàn tất việc rút quân khỏi đất nước này.



Bộ Ngoại giao Mỹ bị tấn công mạng, nguyên nhân có thể do lỗ hổng an ninh. Ảnh: TWITTER

Mỹ đã trở thành mục tiêu của một số cuộc tấn công mạng trong những năm gần đây, nhằm vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp của họ.

Chính quyền Washington sau đó đa phần đổ lỗi các cuộc tấn công hầu hết cho Nga và Trung Quốc, mặc dù không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy chính phủ hai quốc gia này có liên quan.

Trước đó, vào tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt một loạt các biện pháp trả đũa chống lại Nga vì cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và tiến hành các cuộc tấn công mạng khác, bao gồm cả cuộc tấn công vào công ty phát triển phần mềm Solar Winds vào năm ngoái.

Phản hồi lại, chính quyền Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên vì Mỹ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào, theo Reuters.