Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei bị bắt tại Vancouver vào tháng 12 năm ngoái do bị Mỹ cáo buộc gian lận, sẽ kháng cự yêu cầu dẫn độ của Washington tại các phiên xử bắt đầu vào tháng 1 năm sau.

Trung Quốc giận dữ yêu cầu Canada thả bà Mạnh và sau đó bắt giữ hai công dân Canada với cáo buộc gián điệp. Nước này cũng ngưng nhập khẩu hạt cải dầu từ Canada và Thủ tướng Justin Trudeau đã nói ông e ngại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục những hình thức trả đũa khác.



Hôm 13-6, tờ The Globe and Mail cho biết cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien đã đưa ra ý tưởng về việc chính phủ can thiệp để ngăn chặn vụ dẫn độ và từ đó cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.





Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, bà Chrystia Freeland trong một buổi họp báo ở Ottawa. ẢNH: The Canadian Press

"Sẽ không có sự can thiệp chính trị nào liên quan đến trường hợp của bà Mạnh ... và đó là cách đúng đắn để yêu cầu dẫn độ được tiến hành", bà Freeland nói trong một cuộc họp báo được phát trên truyền hình ở Washington.

"Đây sẽ là một tiền lệ rất nguy hiểm nếu Canada chấp nhận thay đổi một hiệp ước dẫn độ nhằm đối phó áp lực bên ngoài", bà nói và cho biết thêm rằng hành động này có thể đe dọa an ninh của người Canada trên toàn thế giới.



Các quan chức Canada nói rằng cho đến khi tương lai của Mạnh được giải quyết, họ không thấy một triển vọng nào trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc.



Tuần trước, Thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ xem xét liệu có “phù hợp hay đáng" để tổ chức một cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này không.