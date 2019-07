Canada trì hoãn quyết định sử dụng mạng 5G của Huawei

Theo hãng tin Reuters, Huawei có thể phải chờ đến khi cuộc bầu liên bang Canada vào tháng 10 tới kết thúc để biết xem chính quyền nước này có ban hành lệnh cấm mạng 5G của hãng Huawei hay không.

"Chính phủ Canada đang tìm hiểu kỹ lưỡng các thách thức an ninh và những mối đe dọa tiềm ẩn của mạng 5G trong tương lai, cũng như xem xét giá trị mà công nghệ này mang lại cho người dân. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi quá trình đánh giá hoàn tất", đại diện văn phòng Bộ trưởng An toàn công cộng Canada Ralph Goodale trao đổi qua email với tạp chí công nghệ CNET.



Ảnh: BBC

Cũng theo Reuters, nguyên nhân dẫn đến quyết định trên có thể bắt nguồn từ việc hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ.

Trước đó, Trung Quốc đã bắt giữ hai người dân Canada với cáo buộc gián điệp sau khi Ottawa bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, theo yêu cầu của Mỹ với lý do vi phạm lệnh cấm vận Mỹ áp đặt lên Iran vào tháng 12-2018.