Mỹ đã nhanh chóng tăng nhập khẩu dầu từ Nga trong bối cảnh sản xuất dầu thô của Venezuela bị giảm do lệnh trừng phạt của Washington, hãng Bloomberg đưa tin. Lượng dầu thô xuất khẩu của Nga đang “gia tăng nhanh chóng” do một trong những đối tác nhập khẩu dầu chính là Mỹ sẽ tăng gấp ba số lượng nhập khẩu.

Theo Bloomberg, tổng lượng dầu nhập khẩu của Mỹ vào tháng 2-2019 ước tính đạt hơn 16 triệu thùng, trong khi con số này dừng ở mức 20 triệu thùng cho cả năm 2018. Trong năm 2017, Mỹ đã nhập khẩu 1,5 triệu thùng dầu từ Nga, với số lượng tăng lên đến 7,5 triệu thùng trong năm sau.



Có thể thấy Nga vui mừng khi thế chỗ Venezuela, tương tự trường hợp của Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khi xuất khẩu dầu của Iran giảm. Đối với Nga, nguồn thu từ dầu có thể được coi là một cách bù lại số tiền mà nước này đã cho Venezuela vay, Bloomberg nhận định.



Một tàu chở dầu ngoài khơi biển Puerto La Cruz, Venezuela. Ảnh: Reuters

Các lệnh trừng phạt của Washington đã tác động đến xuất khẩu dầu của Venezuela, nhưng vẫn không làm tê liệt ngành công nghiệp này hoàn toàn.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu của Venezuela, cùng với việc cắt giảm sản lượng của các thành viên thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã khiến giá dầu tăng. Mỹ tuyên bố các lệnh trừng phạt được áp đặt nhằm ép Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

Nhà Trắng cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất dầu của Nga, không cho sử dụng các thiết bị do Mỹ sản xuất và tiếp cận một số khoản đầu tư nước ngoài của Mỹ, với lý do Nga đứng sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Moscow đã phủ nhận tất cả các cáo buộc này.

Mỹ cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dự án khí đốt Nord Stream 2 lớn của Nga ở châu Âu nhằm thuyết phục EU chuyển sang các nguồn năng lượng khác, như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.