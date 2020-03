Tờ The New York Post ngày 4-3 đưa tin BS Mai Trong Minh, Phó Trưởng khoa mắt Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, đã qua đời do nhiễm COVID-19 ở tuổi 57.



BS Mai Trọng Minh lúc sinh thời. Ảnh: CCGN

Theo thông cáo của bệnh viện, BS Mai sinh ra tại Vũ Hán vào năm 1962. Ông tốt nghiệp ĐH Y khoa Trung Sơn vào năm 1986 và đã làm việc ở khoa mắt Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán từ đó đến nay.

"BS Mai Trọng Minh là một bác sĩ tận tuỵ và nghiêm túc với công việc. Ông ấy luôn ân cần với bệnh nhân và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển nền y học Trung Quốc", thông cáo bệnh viện nêu rõ.