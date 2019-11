Chính thức ra mắt Điểm hẹn Hoa Kỳ thứ 2 ở miền Tây

Trong chuyến thăm này, bà Tổng Lãnh sự đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học An Giang và khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ tại Đại học An Giang.

Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, trong các cuộc gặp với lãnh đạo địa phương, bà Damour tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Cạnh đó, bà Tổng Lãnh sự Mỹ cũng thảo luận nhiều biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao trong năm 2020.

Ngày 18-11, Tổng Lãnh sự đã có cuộc gặp với Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình để thảo luận về những cơ hội hợp tác rộng lớn hơn, trong đó có giáo dục, đô thị thông minh và giao thương trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Tương lai của Việt Nam và mối quan hệ Mỹ-Việt Nam sẽ được quyết định không chỉ bởi các quan chức chính phủ tại Hà Nội và TP.HCM, mà còn bởi người dân ở tất cả 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Những nơi như An Giang sẽ có vai trò quan trọng trong 25 năm hợp tác tiếp theo của chúng ta,” Tổng Lãnh sự Damour phát biểu.

Tổng Lãnh sự Damour cũng có buổi làm việc với đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang để tìm hiểu về công tác phòng chống nạn buôn người dọc biên giới Việt Nam - Campuchia và thảo luận những biện pháp Mỹ có thể hợp tác cùng Việt Nam nhằm chấm dứt nạn buôn người.

Tại Đại học An Giang, ngày 18-11, Tổng Lãnh sự Damour đã khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ mới, điểm hẹn thứ hai tại Việt Nam sau Cần Thơ.



Tổng Lãnh sự Marie Damour và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Đạt, Hiệu phó Đại học An Giang khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ

Không gian này được đặt trong thư viện Đại học An Giang sẽ giúp sinh viên vùng đồng bằng sông Cửu Long được tiếp cận thông tin về Mỹ, các tài liệu học tập tiếng Anh, các chương trình trao đổi của chính phủ Mỹ và các dịch vụ tư vấn giáo dục EducationUSA.

Khách đến Điểm hẹn Hoa Kỳ cũng có thể tham dự các sự kiện đặc biệt được truyền trực tiếp từ Trung tâm Hoa Kỳ tại TP.HCM.

"Điểm Hẹn Hoa Kỳ là một minh chứng cho tầm nhìn chung của chúng ta và đánh dấu một mốc quan trọng trong mối quan hệ vốn đã bền chặt giữa Tổng Lãnh sự quán Mỹ và trường Đại học An Giang, cũng như giữa người dân Mỹ và người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long," Tổng Lãnh sự Damour phát biểu lễ khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ.

Tổng Lãnh sự cũng tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Cần Thơ để tôn vinh sự hợp tác lâu dài giữa trường và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM.

Tổng Lãnh sự Damour cũng đến thăm Thánh đường Mubarak và gặp lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Chăm để tìm hiểu sự đa dạng về văn hoá và tôn giáo của Việt Nam.



Tổng Lãnh sự Marie Damour tham quan rừng tràm Trà Sư