Chưa kịp lên máy bay thì bị bắt vì giả danh phi công

Đài CNN cho biết người đàn ông này có tên là Rajan Mahbubani, 48 tuổi, đã bị bắt ngay tại cửa ra máy bay trên chuyến bay của hãng hàng không Air Asia từ New Delhi đến Kolkata khi đang khoác trên mình bộ đồng phục phi công.

Nhân viên cảnh sát sân bay Sanjay Bhatia cho biết hãng hàng không Đức Lufthansa báo cáo với an ninh sân bay rằng có một hành khách khả nghi đã mạo danh một cơ trưởng của hãng này.

Sự việc lập tức được hãng Air Asia báo cáo để xác minh danh tính người đàn ông trên cho hãng Lufthansa.

An ninh sân bay đã nhanh chóng bắt giữ Mahbubani khi ông này đang chuẩn bị khởi hành và sau đó được giao cho cảnh sát New Delhi. Cảnh sát phát hiện trên người đàn ông này có thẻ phi công hãng Lufthansa giả để sử dụng một số đặc quyền tại các sân bay.



Người đàn ông tên Rajan Mahbubani đã bị bắt giữ sau khi nghĩ có thể giả danh phi công để lên chuyến bay hãng Air Asia. Ảnh: ANI

"Sau khi bị bắt, Mahbubani nói với chúng tôi rằng hắn ta đã từng quay video về ngành hàng không để đăng lên YouTube. Hắn còn nói đã có được thẻ phi công giả của hãng Lufthansa ở Thái Lan" - ông Bhatia nói.

Thông tin còn tiết lộ rằng Mahbubani rất yêu thích lối sống cũng như đặc quyền dành cho phi công vì thế những video, bài đăng trên YouTube hay Instagram sẽ giúp hắn thành một phi công thực sự. Ngoài ra, cảnh sát đã phục hồi và thu giữ rất nhiều clip, hình ảnh mà người này đóng giả phi công.

Trước đó, Mahbubani đã đi qua dễ dàng các cổng kiểm soát an ninh khi hóa trang thành phi công để nhận được các ưu đãi từ cơ quan an ninh, hãng hàng không và được có chỗ ngồi cao cấp.

"Hắn ta sử dụng lối đi thường dành riêng phi hành đoàn” - ông Bhatia cho biết thêm.



Hình ảnh cảnh sát thu giữ được cho thấy Mahbubani (đội mũ, đeo kính) đã từng giả danh quân nhân trong bộ quân phục. Ảnh: CNN

Người đàn ông tên Mahbubani này sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận và mạo danh, có thể sẽ đối diện mức án phạt và ngồi tù, theo CNN.

Sự việc của Mahbubani này khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim "Catch Me If You Can - Hãy bắt tôi nếu có thể" hồi năm 2002 của nam tài tử Leonardo DiCaprio. Trong phim, nhân vật mà Leonardo DiCaprio thủ vai một siêu lừa đảo, đã giả danh phi công, giấy phép của Cục hàng không liên bang Mỹ để bay miễn phí khắp thế giới, theo CNN.