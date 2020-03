Báo South China Morning Post ngày 29-2 dẫn lời các chuyên gia y tế cảnh báo rằng COVID-19 có thể sẽ trở lại tại những đã dập dịch và các nhà nghiên cứu còn nói rằng sẽ vô cùng khó khăn hơn khi chẩn đoán bệnh.

Bệnh nhân nhập viện không có biểu hiện sốt, gây khó cho chẩn đoán

Một nghiên cứu chung do các chuyên gia Trung Quốc đại lục và Hong Kong tiến hành, được công bố trên Tạp chí Y học New England (The New England Journal of Medicine), đã xem xét 1.099 bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ 552 bệnh viện tại 30 địa phương.

Họ phát hiện ra rằng một nửa số bệnh nhân không bị sốt khi vào bệnh viện, khiến cho việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn. 88,7% trong số đó đã có dấu hiệu tiến triển khi nhập viện.

“Một số bệnh nhân mắc COVID-19 không bị sốt hoặc có dấu hiệu bất thường khi chụp X-quang, điều này làm cho chẩn đoán phức tạp hơn”, nghiên cứu cho biết.

South China Moring Post cho biết nghiên cứu được hàng chục chuyên gia y tế thực hiện, bao gồm Zhong Nanshan - Giám đốc Phòng thí nghiệm bệnh hô hấp chính của Trung Quốc, và Chuyên gia y học hô hấp của Đại học Hong Kong - Giáo sư David Hui Shu-cheong.



Giáo sư David Hui Shu-cheong - Chuyên gia y học hô hấp của Đại học Hong Kong. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Giáo sư David Hui cũng kêu gọi tiến hành xét nghiệm thêm tại các phòng khám tư nhân và công cộng nhằm sớm phát hiện và cách ly các trường hợp nghi ngờ.

Cho đến nay, 94 người đã bị lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, hai người tử vong. Tuy nhiên, ngày 29-2 vừa qua, toàn thành phố không có ca nhiễm mới nào được ghi nhận.

Ông Hui còn nói rằng mặc dù tỷ lệ tử vong của COVID-19 thấp hơn hơn tỷ lệ tử vong của bệnh cúm 2-3%, nhưng con số này vẫn rất lưu ý. “Virus rất dễ lây lan, vì vậy tỷ lệ tử vong 1,4% vẫn được xem là một tỉ lệ đáng kể”, ông nói.

Nghiên cứu trên được công bố sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rằng nguy cơ lan truyền toàn cầu của COVID-19 đang ở mức “rất cao” dù cơ quan này chưa công bố nó là “đại dịch”.

WHO cảnh báo dịch bệnh có thể quay trở lại

Trước đó, hôm 28-2, WHO đưa ra báo cáo nói rằng một số biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh của Trung Quốc đã có hiệu quả vì số lượng ca nhiễm mới tiếp tục giảm.

Báo cáo cũng trích dẫn thông tin từ các nhà dịch tễ học rằng virus gây ra dịch COVID-91 là do một sinh vật lây lan từ động vật. Nếu không xác định được chuỗi động vật đó gây ra dịch bệnh thì nguy cơ tái phát ở những nơi dịch bệnh giảm rất cao, WHO cảnh báo.



Các chuyên gia từ WHO cảnh báo dịch COVID-19 vẫn có thể quay trở lại ở những nơi đã dập dịch. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Hơn hai mươi chuyên gia từ Trung Quốc và nước ngoài - những người trực tiếp tham gia chuyến đi kéo dài 9 ngày tới Bắc Kinh và các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hồ Bắc từ ngày 16/2, đã công bố báo cáo trên.

Thêm nữa, nhóm nghiên cứu kết luận rằng ở Trung Quốc, việc truyền COVID-19 từ người sang người xảy ra phần lớn trong các hộ gia đình. Trong số 344 khu vực có dịch tỉnh Quảng Đông và Tứ Xuyên thì có tới 78 đến 85% xảy ra trong các gia đình.

Mặc dù việc lây truyền cũng xảy ra ở các bệnh viện và các những nơi khép kín khác, nhưng việc lây truyền này, theo cách nhà nghiên cứu, không phải là một đặc trưng lớn của loại virus này ở Trung Quốc.

Trích dẫn báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Quảng Đông, nhóm nghiên cứu cho biết kể từ ngày 20-2, virus COVID-19 được phát hiện trong các mẫu hô hấp một hoặc hai ngày trước khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng.

Hiện nay, biện pháp phòng ngừa tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với người khác, giảm thiểu tiếp xúc gần gũi ở những nơi công cộng. Nghiên cứu này cũng loại bỏ khả năng dịch bệnh lây lan nhanh khi các công ty trở lại làm việc trở lại cũng như chế việc đi lại.