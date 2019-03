Con trai vừa sinh của thiếu nữ bỏ trốn theo IS tử vong ở Syria

Một phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ bảo trợ ngày 8-3 thông báo con trai của cô dâu IS Shamima Begum chưa được ba tuần tuổi đã tử vong do viêm phổi, theo đài BBC.

Cô Begum, 19 tuổi, người bỏ trốn khỏi Anh năm 15 tuổi để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq, đã hạ sinh một bé trai trong trại tị nạn ở Đông Bắc Syria. Cô Begum trước đó từng có hai đứa con khác nhưng cũng đã qua đời do bị bệnh và suy dinh dưỡng.



Người nhà của cô Begum cầm bức ảnh chụp cô Begum. Ảnh: AFP

Chồng cô, một tay súng IS người Hà Lan tên là Yago Riedijk, đang bị giam giữ trong một nhà tù gần đó, đã được thông báo về cái chết của con trai.



Cô rời London đến Syria khi mới 15 tuổi cùng hai nữ sinh khác. Tháng trước, cô Begum bày tỏ mong muốn quay trở về Anh sau khi bỏ trốn khỏi cuộc chiến giữa IS với các lực lượng được Mỹ hỗ trợ. Trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó, cô Begum thừa nhận Syria "thực sự không phải là nơi để nuôi những đứa trẻ".

Tuy nhiên, chính phủ Anh đã tước quyền công dân của Begum, xem cô là một mối đe doạ an ninh, dù cho hay họ có thể hỗ trợ con trai sơ sinh của cô. Theo tờ Straits Times, trường hợp của cô Begum nhấn mạnh thách thức mà nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt khi phân vân giữa việc cho phép những người từng theo IS trở về và truy tố họ hay cấm họ hồi hương.

Con trai của cô Begum là một trong số hàng chục đứa trẻ tử vong trong quá trình chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria. Gần 100 đứa trẻ đã thiệt mạng trên đường chạy nạn hoặc ngay sau khi đến trại tị nạn al-Hawl ở miền Bắc Syria do thiếu thức ăn, nước uống và chăm sóc sức khỏe, theo Ủy ban Cứu trợ quốc tế. Ủy ban Cứu trợ quốc tế thêm rằng tình hình này ở Syria đã đạt đến điểm nguy kịch.