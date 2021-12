Hãng tin AFP cho biết một công ty khai thác dầu của Trung Quốc tên ZPEC có trụ sở tại TP Nasiriyah thuộc tỉnh Dhi Qar, Iraq đã bất ngờ bị nã đạn và tên lửa hôm 28-12.

Một nhân viên an ninh ở Nảiiyah cho biết vụ tấn công rất may không gây thiệt hại về người và của do tên lửa không phát nổ. Hiện trường vụ việc chỉ có một số vết đạn xuất hiện trên một chiếc xe kéo gần đó.



Nhân viên Iraq đi qua một cơ sở tinh chế dầu ở TP Nasiriyah, tỉnh Dhi Qar (Ảnh chụp hồi tháng 10-2015). Ảnh: AFP

Hiện ít nhất sáu đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, một lãnh đạo của ZPEC khẳng định vụ tấn công là đòn gây áp lực lên công ty vì ZPEC đã từng bị chỉ trích là đang giành lấy công ăn việc làm của lao động địa phương.

Theo AFP, Dhi Qar kể từ năm 2019 đến nay cũng luôn là một địa phương bất ổn khi liên tục nổ ra các cuộc biểu tình vì tỉ lệ tham nhũng và thất nghiệp gia tăng.