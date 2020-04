COVID-19 Iran: Báo chí cầu cứu chính phủ, nguy cơ dịch kéo dài

Báo và tạp chí của Iran cần sự hỗ trợ tài chính ngay lập tức từ chính phủ để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Đây là phát biểu được nghị sĩ Iran Gholam Ali Jafarzadeh Imanabadi đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Trend của Azerbaijan ngày 2-4 về tình hình hoạt động báo chí tại nước ông giữa mùa dịch COVID-19.

“Để kiểm soát các vấn đề xã hội trong tình huống nguy cấp, cần có thông tin rõ ràng và kịp thời, không may là tình trạng hiện tại đã dẫn đến việc đóng cửa các doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan truyền thông buộc phải thay đổi chức năng và định dạng của họ”, ông nói trong cuộc phỏng vấn.

“Kể từ khi việc in ấn bị đóng băng, báo và tạp chí không thể hoạt động, và sự an toàn công việc của các nhà báo đang gặp nguy hiểm. Các phương tiện truyền thông khác đã thay đổi hình thức công việc của họ do những hạn chế”, ông Imanabadi nói.



Nghị sĩ Gholam Ali Jafarzadeh Imanabadi. Ảnh: IRAN PRESS



“Không thể tránh khỏi việc mọi người sẽ phải đối mặt với thiệt hại kinh tế, nhưng cần lưu ý rằng chính phủ có nghĩa vụ phải hỗ trợ những công việc này”, ông cho biết thêm.

Ông Imanabadi tin chính phủ và Bộ Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo Iran nên thực hiện hai phương pháp hỗ trợ truyền thông trong nước.

“Cách tiếp cận đầu tiên là cấp phép phát hành ấn bản kỹ thuật số cho các tạp chí và báo để họ tiếp tục truyền bá thông tin. Biện pháp thứ hai là cung cấp gói hỗ trợ và trợ cấp cho cho chủ sở hữu các cơ quan truyền thông để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp và thu hẹp quy mô hoạt động”, ông nói thêm.

“Người ta nói rằng truyền thông không tạo ra nhiều thu nhập nhưng họ có những cam kết nặng nề. Quảng cáo xuất bản là một phần quan trọng trong doanh thu của các cơ quan truyền thông và trong 2 tháng này, họ đã bị thiệt hại về kinh tế. Vì thế, với tư cách là một thành viên Quốc hội, tôi đã yêu cầu chính phủ hỗ trợ truyền thông”, ông Imanabadi nói.

Tổng thống cảnh báo nguy cơ dịch kéo dài đến năm sau

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 2-4 hông báo dịch COVID-19 và các hạn chế được áp dụng để ngăn chặn nó có thể được duy trì cho đến cuối năm dương lịch Iran, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trích dẫn truyền hình nhà nước Iran.



Tổng thống Hassan Rouhani. Ảnh: MIDDLE EAST MONITOR



“Không ai biết khi nào đại dịch sẽ kết thúc. Nó có thể tiếp tục trong ba tháng tới, và nó có thể tồn tại đến cuối năm nay (tức ngày 20-3-2021, theo lịch Iran).

Ông Rouhani nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc và biện pháp do Bộ Y tế Iran đưa ra.

Ông nói thêm rằng chính phủ có hành động “nhân đôi” với dịch COVID-19: lần đầu tiên là cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2, và lần thứ hai là chống nghèo đói, đặc biệt là vì nhiều người Iran đã mất nguồn thu nhập do các biện pháp chống lại đại dịch.

Mỹ bị cáo buộc “ngụy biện” khi nói Iran có quyền nhập thuốc men

Trong khi đó, ông David Gardner, một chuyên gia phân tích cao cấp, tin rằng Mỹ hoàn toàn sai lầm khi tuyên bố rằng Iran có thể tự do nhập khẩu thuốc để chống lại đại dịch COVID-19 bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt vốn đã tác động đến nền kinh tế của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong một bài viết trên tờ Financial Times, ông Gardner nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng đến khả năng của Iran tham gia vào bất kỳ hình thức giao dịch nào với các thực thể nước ngoài, do các ngân hàng trên thế giới lo ngại họ sẽ bị loại khỏi hệ thống USD nếu giao dịch với Iran.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, Washington khẳng định rằng Teheran có thể tự do nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế, ngay cả khi bị trừng phạt”, ông viết và nói thêm rằng, bên cạnh thực tế là Iran đang hết tiền, thì đây là “một sự ngụy biện”.

Bình luận trên được đưa ra khi các nước trên thế giới đang thúc ép Washington giảm bớt áp lực kinh tế đối với Iran để nước này tiếp cận thiết bị y tế và các loại thuốc men cần thiết để chống dịch COVID-19 đang bùng phát ở nước này.

Mỹ đã chống lại những lời kêu gọi đó, đồng thời tuyên bố rằng có đủ các điều khoản miễn trừ để Tehran tham gia giao dịch các mặt hàng nhân đạo.

Ông Gardner nói rằng Iran “có vấn đề thực sự trong việc nhập khẩu thuốc”, và rằng các lệnh trừng phạt đối với đất nước nên được dỡ bỏ vì đây là “vấn đề cấp bách”.

Tuần trước, Mỹ đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, bất chấp kiến nghị từ các thành viên chủ chốt của Quốc hội và các cường quốc thế giới rằng Washington nên nới lỏng các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran khi nước này chật vật đối phó COVID-19.

Thêm quan chức Iran nhiễm bệnh

Quốc hội Iran hôm 2-4 cho biết ông Ali Larijani - Chủ tịch Quốc hội - đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.



Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani. Ảnh: AFP



Quốc hội Iran đã thông báo tình hình bệnh của ông Larijani trên trang web của quốc hội hôm 2-4 và cho biết ông Larijani đang được điều trị cách ly, theo trang tin Middle East Eye.

Ông Larijani là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Iran nhiễm COVID-19. Trước đó, ông Ali Akbar Velayati - cố vấn cấp cao cho Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Phó Tổng thống Eshaq Jahangiri, Bộ trưởng Di sản văn hóa và Du lịch Ali Asghar Mounesan và Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Doanh nghiệp Reza Rahmani đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Massoumeh Ebtekar, cũng đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nhưng hôm 11-3, bà Ebtekar viết trên Twitter cá nhân rằng mình đã khỏi bệnh.

Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi và ông Pirhossein Kolivand – Giám đốc cơ quan y tế khẩn cấp Iran, cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Ít nhất bảy quan chức và các nhà lập pháp, bao gồm một cố vấn của Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif, đã tử vong vì COVID-19, theo Middle East Eye.

Iran là một trong những nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất với 50.468 ca nhiễm, trong đó 3.160 người đã tử vong tính tới nay, theo trang web thống kê Worldometer.