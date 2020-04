Tổng thống Trump: Tôi đã thấy điều chưa từng thấy! Họp báo tại Nhà Trắng ngày 31-3, Tổng thống Donald Trump một lần nữa thừa nhận sự nghiêm trọng của dịch và cảnh báo Mỹ sẽ phải đón “2 tuần rất, rất đau đớn” nữa. Ông Trump nói ông sốc và đau buồn vô cùng khi nhìn thấy hình ảnh các thi thể người chết vì COVID-19 được đưa lên các thùng xe đông lạnh ở bên ngoài Bệnh viện Elmhurst tại quận Queens, TP New York. Bệnh viện này cách khu nhà ông Trump lớn lên không bao xa và cũng đang trong tình trạng quá tải giống như bao bệnh viện khác ở TP New York và cả bang New York.



Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo về COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 31-3. Ảnh: REUTERS Điều này cũng được ông đề cập với báo chí trong ngày họp báo trước đó. “Tôi đã nhìn thấy trên truyền hình tuần trước. Túi đựng xác người nằm khắp nơi, ở tiền sảnh. Tôi nhìn thấy họ đưa (những túi xác người - PV) vào những xe tải - là những xe tải đông lạnh, vì họ không thể xử lý hết được các thi thể, quá nhiều thi thể. Điều này diễn ra tại cộng đồng của tôi, ở quận Queens -New York. Tôi đã nhìn thấy điều chưa bao giờ nhìn thấy!” - ông Trump chia sẻ.

Hình ảnh một nữ y tá tại một bệnh viện ở Manhattan (New York) chia sẻ cho thấy các túi đựng thi thể người chết vì COVID-19 được đưa vào thùng xe tải đông lạnh. Ảnh: DAILY MAIL

Ông Trump cũng dành lời khen và thể hiện thái độ trân trọng với lực lượng nhân viên y tế tại Bệnh viện Elmhurst. “Tôi quan sát các bác sĩ và y tá đi lại vội vàng trong bệnh viện sáng nay và nó giống như các quân nhân đi vào trận đánh, cuộc chiến. Một sự dũng cảm phi thường. Nếu tôi có đang đội mũ, tôi sẽ hạ mũ rất nhanh và sẽ nói: Các bạn thật phi thường” - ông Trump nói với các nhà báo.