Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ trong ngày 3-4 nhiều kinh hoàng và không thể không gây xót xa: 1.320 - con số tử vong một ngày cao nhất ở Mỹ kể từ đầu dịch, theo trang web thống kê Worldometer. Như vậy tính tới khuya 3-4 (giờ địa phương) Mỹ đã mất 7.391 mạng sống vì COVID-19.

Mỹ cũng có tới 32.088 ca nhiễm mới trong ngày 3-4, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 276.965 ca.

Đến nay, 50 tiểu bang và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ đều đã có người nhiễm bệnh. Duy chỉ có tiểu bang Wyoming đến nay vẫn chưa báo cao bất kỳ ca tử vong nào do COVID-19.

Điểm nóng New York: Quá nhiều người chết

Trong 1.320 người chết của cả nước ngày 3-4 thì bang New York chiếm tới 680 người (51%). Đây cũng là lượng người chết nhiều kỷ lục ở bang New York kể từ đầu dịch. Tính đến thời điểm này bang New York đã mất 3.218 người vì COVID-19.



Bang New York một ngày ghi nhận thêm 680 ca tử vong. Ảnh: GETTY

Trong ngày 3-4, Thị trưởng TP New York - ông Bill de Blasio nói ông đã có nhiều cuộc trò chuyện với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang và Bộ Quốc phòng bàn cách ngăn bớt đà tăng tử vong ở TP này.

Ông De Blasio cho biết hơn 100 nhân viên liên bang bao gồm cả các thành viên của quân đội và nhiều thiết bị cần thiết đã được gửi đến TP New York để giúp xử lý tình trạng quá tải từ các nhà xác. Ông De Blasio cũng không loại trừ khả năng sẽ thuê thêm nhân sự để giải quyết thực tế rất đau đớn này.

New Jersey, Illinois, Califonia ngày càng nóng

Bang New Jersey tăng thêm 4.305 ca nhiễm, 109 người chết chỉ trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca nhiễm ở bang này lên 29.895 ca với tổng số 646 ca tử vong. Hiện New Jersey đang đứng thứ hai trong số những tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, chỉ sau bang New York.

Bang Illinois ghi nhận thêm 1.209 trường hợp nhiễm mới và thêm 53 trường hợp tử vong trong ngày 3-4. Đây là một con số kỷ lục về cả ca nhiễm và ca tử vong ở bang này từ trước đến nay.Trong một cuộc họp báo vào ngày 3-4, Thống đốc bang J.B. Pritzker đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Bang California ghi nhận thêm 1.429 ca nhiễm mới và 41 ca tử vong trong ngày 3-4, nâng tổng số ca nhiễm ở tiểu bang này lên 12.267 ca với tổng cộng 275 ca tử vong.

Tại bang Maryland, họp báo chiều 3-4, Thống đốc Larry Hogan cho biết bang có năm trẻ sơ sinh ở nhiễm COVID-19.



"Thực tế là bệnh này không phân biệt đối xử và không một ai được miễn dịch" - ông Hogan nói.



Trước đó, bang Connecticut đã báo cáo một trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Đứa trẻ chỉ mới sáu tuần tuổi, được đưa vào bệnh viện và được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, và đã không qua khỏi hôm 1-4.

CDC khuyến cáo dân mang khẩu trang vải

Ngày 3-4, họp báo tại Nhà Trắng về tình hình COVID-19, Tổng thống Donald Trump cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người dân dùng khẩu trang vải, loại không chuyên dùng cho y tế để ngăn ngừa COVID-19.

Ông Trump cũng nói đây chỉ là khuyến nghị chứ không phải bắt buộc và bản thân ông sẽ không mang khẩu trang.

"Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đeo nó" - đài ABC News dẫn lời ông Trump.

Các quan chức chính quyền trong tuần này đã tham gia vào một cuộc tranh luận nội bộ nóng bỏng khi có nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên khuyến cáo người dân mang khẩu trang hay không. Nhiều tuần trước Mỹ vẫn cho rằng không nên đeo khẩu trang vì việc này không ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.





Tổng thống Trump tại cuộc họp giao ban của lực lượng đặc nhiệm chống dịch COVID-19. Ảnh: CNN

Chính phủ vẫn không ban hành lệnh "ở nhà"

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump một lần nữa thể hiện sự không ủng hộ với việc ra sắc lệnh "ở nhà" trên toàn quốc. Trước đó, Tiến sĩ Anthony Fauci -Giám đốc Viện Các bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm Mỹ cho thấy sự sốt ruột của ông về việc tại sao lệnh "ở nhà" không được ban hành cho tất cả các bang. Phần lớn các tiểu bang đã ban hành lệnh cho cư dân ở nhà, nhưng chính phủ liên bang vẫn chưa đưa ra lệnh bắt buộc người dân cả nước phải làm như vậy.



"Tôi đã để việc đó cho các thống đốc lo. Dù sao đi nữa cũng đã có khoảng 90% (người dân ở các tiểu bang ban hành lệnh buộc người dân ở nhà-PV). Có ít nhất 41 tiểu bang và Quận Columbia đã ban hành lệnh "ở nhà"" - ông Trump nói trong cuộc họp giao ban của lực lượng đặc nhiệm chống dịch COVID-19.

Chính phủ liên bang trước đó đã ban hành hướng dẫn khuyến nghị mọi người ở nhà trong phạm vi có thể và tránh tập hợp thành các nhóm hơn 10 người.