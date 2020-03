Theo báo The New York Times, ngày 24-3, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết nước này và IOC đã đồng ý sẽ dời Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 (Olympic Tokyo) sang năm 2021 do lo ngại tình hình dịch COVID-19.

Đây sẽ là lần đầu tiên mà Thế vận hội bị hoãn kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thủ tướng Abe cho biết trước khi tuyên bố quyết định trên, ông đã được giám đốc của IOC "đồng ý 100%" đối với việc lùi lịch tổ chức Olympic.



Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Thế vận hội mùa hè sẽ được dời lại sang năm sau. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



Lãnh đạo IOC cho biết hoãn sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là cách duy nhất để các vận động viên có thể tập luyện an toàn và số tiền hơn 10 tỉ đôla mà Nhật sử dụng để chuẩn bị cho Olympic trong bảy năm qua không bị lãng phí.



Trước đó, vào ngày 22-3, Ủy ban Olympic Canada cho biết nước này sẽ rút khỏi Thế vận hội. Ngày 23-3, Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ cũng kêu gọi IOC hoãn sự kiện thể thao này.

Việc Olympic năm nay bị hoãn diễn ra sau khi hàng loạt sự kiện thể thao lớn trên thế giới cũng chịu số phận tương tự do đại dịch COVID-19. Cũng trong tháng này, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) cũng đã phải ngưng mùa giải. Trận chung kết của giải Champions League và Europa League cũng bị hoãn vô thời hạn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cũng đã có điện đàm với IOC nhằm thảo luận viễn cảnh xấu nhất đối với Thế vận hội, bao gồm cả khả năng Olympic sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Việc thay đổi này dự kiến sẽ gây ra nhiều vấn đề trong việc thu xếp các giải đấu của các môn thể thao, song nó cũng giúp giảm bớt nguy cơ đối với các vận động viên, huấn luyện viên, các nhà tổ chức và cả cộng đồng.