Các chuyên gia Nga xác nhận họ đã gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, dẫn đến sự sai lệch nghiêm trọng trong kết quả nghiên cứu bộ gen virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, báo South China Morning Post ngày 4-4 đưa tin.

Trình tự gen do Nga công bố có 200 protein thay thế khác loại so với trình tự gen đầu tiên của virus này do các chuyên gia Trung Quốc công bố hồi đầu tháng 1. Theo đó, tốc độ đột biến của virus SARS-CoV-2 ở Nga cao hơn mức bình thường gấp 30 lần.

Tuy nhiên, ông Andrey Vasin, Giám đốc Viện Smorodintsev - cơ quan thực hiện nghiên cứu trên cho biết viện này đã rút lại trình tự gen ban đầu và cập nhật trình tự gen mới với chỉ bảy đột biến.



Viện Smorodintsev là cơ quan duy nhất ở Nga đã công bố một trình tự gen virus SARS-CoV-2. Trình tự gen này được công bố hôm 15-3 và được đăng tải lên cơ sở dữ liệu y khoa GISAID ngày 20-5.

Trình tự gen ban đầu cũng đã được các chuyên gia Trung Quốc cập nhật lên bản đồ của Trung tâm Thông tin sinh học quốc gia (Bắc Kinh) về sự phát triển của virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Khi đó, trình tự gen virus ở Nga tạo ra điểm báo động đỏ trên bản đồ vì số lượng đột biến cao bất thường. Ở các quốc gia khác, tốc độ đột biến của virus SARS-CoV-2 là khoảng hai đột biến sau mỗi tháng.

Tuy nhiên, ông Vasin thừa nhận nhóm nghiên cứu đã gặp phải một số vấn đề kỹ thuật trong quá trình sắp xếp các mã di truyền, dẫn đến sai sót trong kết quả nghiên cứu. Các lỗi này xảy ra trong quá trình phân tích tự động trên máy tính.

Ông cho biết các lỗi trên đã được khắc phục và "bây giờ, trình tự gen trên GISAID đã được cập nhật và chỉ chứa một số protein thay thế khác loại so với chủng virus tham chiếu của Vũ Hán".

Ông Vasin cũng hy vọng Nga sẽ phân lập và giải mã thêm nhiều trình tự gen virus SARS-CoV-2 nữa để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình nghiên cứu về đại dịch này.

Giáo sư Benjamin Neuman của Đại học A&M Texas (Mỹ) cho rằng "có điều gì đó thực sự kỳ lạ hoặc thực sự sai" trong kết quả ban đầu của Nga. Ông cho rằng các nhà khoa học Nga không có khả năng sắp xếp phần cuối chuỗi gen nên có thể họ chỉ đơn giản là "lấp đầy những đoạn còn trống".

Một chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc nói với South China Morning Post rằng ông bất ngờ trước sai sót của các nhà khoa học Nga.

"Nga là một quốc gia hàng đầu về công nghệ sinh học. Tôi không nghĩ họ sẽ mắc phải sai lầm như vậy" - ông này nói.

Tính đến nay, các nước đã công bố tổng cộng 3.866 trình tự gen của virus SARS-CoV-2, trong đó Mỹ có 828 mẫu, Anh có 540 mẫu và Trung Quốc có 468 mẫu, theo Trung tâm Thông tin sinh học quốc gia Trung Quốc.

Các nghiên cứu về trình tự gen có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều chế vaccine phòng bệnh hay tìm ra thuốc điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Tính tới trưa 4-4, COVID-19 đã xuất hiện tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho gần 1.100.000 người và khiến 59.197 bệnh nhân tử vong, theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer.