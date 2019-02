Cửa hàng áo thun in hình Trump-Kim đắt như tôm tươi

Cửa hàng bán áo thun nằm trên phố Hàng Bông của thủ đô Hà Nội đang tất bật vì số lượng khách hàng hỏi mua áo in hình Thượng đỉnh Mỹ- Triều ngày càng đông, đài CNN đưa tin.



Ông Trương Thanh Đức, tác giả của những chiếc áo "hàng độc" in hình Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CNN

Ông Trương Thanh Đức, chủ cửa hàng có tuổi đời 20 năm này cho biết mỗi ngày thường, ông chỉ bán được khoảng 30 cái áo thun. Tuy nhiên, từ khi cả thế giới xôn xao với sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra ở Hà Nội, trung bình ông bán hơn 500 áo một ngày. Hầu hết đều là áo thun in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Những chiếc áo đặc biệt này đều do xưởng của anh Đức hoàn thiện từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, đóng khuôn và in ấn thành phẩm. Cửa hàng có tất cả ba nhân sự gồm anh Đức, một nhân viên phụ trách in và một nhân viên bán hàng, làm việc từ sáng đến khuya để kịp cung ứng cho khách.

Trong căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông ngay trên tầng hai, anh Đức và nhân viên đang tất bật với công việc của mình. Với 14 khuôn in, ông Đức cho biết có thể hoàn thiện công đoạn in mỗi chiếc áo trong vòng hai phút.



Ông Trương Thanh Đức đang lên hình một chiếc áo thun. Ảnh: CNN



Tính đến hôm nay, cửa hàng đã bán khoảng 3.000 cái áo. Chủ cửa hàng cho biết trước sự kiện này, lần duy nhất cửa hàng ông bán được nhiều áo thun nhất là thời điểm đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vào được vòng chung kết giải đấu U23 châu Á năm 2018.



Mẫu áo in hình ông Trump và ông Kim với chữ "Peace" (Hòa bình) đang được bán chạy nhất - Ảnh: CNN

Ông Trương cho biết ông ủng hộ Hà Nội tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, không phải chỉ vì tạo thuận lợi cho công việc làm ăn của ông, mà “đây là một sự kiện thúc đẩy hòa bình”.