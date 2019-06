Cựu chuyên gia hạt nhân LHQ: Iran sắp có bom hạt nhân

Trả lời phỏng vấn của đài Army Radio (Israel), ông Olli Heinonen, người từng đứng đầu nhóm an ninh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và từng giữ chức Phó tổng giám đốc của IAEA mới đây tiết lộ Israel và các quốc gia khu vực vùng Vịnh "đều có lý do để lo ngại" trước diễn biến gần đây ở Iran, theo tờ The Times of Israel.

"Người Israel, và cả vùng Vịnh có lý do để lo ngại. Làm thế nào họ có thể đảm bảo an ninh của mình nếu Iran có được khả năng hạt nhân? Với tiềm lực hiện nay, nếu tái khởi động các lò phản ứng, Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ trong 6 đến 8 tháng", ông Heinonen nhấn mạnh.



Nhà đàm phán hạt nhân Iran Javad Vaeedi và Phó tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Olli Heinonen, sau cuộc hội đàm tại Tehran, tháng 7-2007. Ảnh: AP

Cựu quan chức IAEA bình luận, tổ chức này kể từ sau khi ông rời đi đã sao nhãng các quyết tâm của Iran về việc sở hữu vũ khí hạt nhân khi rõ ràng nước này không hề tuân thủ hiệp ươc hạt nhân ký kết vào năm 2015.

Ngoài ra, ông cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump vì quyết định rút khỏi thỏa thuận với Iran, chỉ ra rằng lập trường cứng rắn của Washington đối với Tehran có thể phản tác dụng.

"Dù chính quyền Donald Trump rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), nhưng đó là chưa đủ. Những thành viên còn lại của P5+1 cần ý thức rõ điều này như cách Mỹ đã nhìn nhận vấn đề. Người Iran có các máy ly tâm sẵn sàng hoạt động chỉ sau một cái nhấn nút. Tôi nghĩ rằng họ cảm thấy thoải mái [với quyết định của Trump]. Họ có công nghệ làm giàu và họ có thể tạo ra nhiều máy li tâm hơn. Có lẽ họ sẽ có thể chịu được rất nhiều lệnh trừng phạt", ông Heinonen khẳng định.

Đầu tháng 5-2019, Iran tuyên bố sẽ đẩy mạnh chương trình làm giàu uranium để đáp lại quyết định rút khỏi hiệp ước hạt nhân năm 2015 và tái áp áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng đối với Iran của Mỹ.