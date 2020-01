Một tai nạn trực thăng quân sự UH-60M đã xảy ra ở phía bắc đảo Đài Loan khiến ông Shen Yi-ming, người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Đài Loan, thiệt mạng, báo South China Morning Post ngày 2-1 đưa tin.

Ngoài ra còn có ít nhất bảy người khác đã thiệt mạng, bao gồm hai quan chức cấp cao khác của Lực lượng Vũ trang Đài Loan.



Một chiếc trực thăng UH-60M trong cuộc tập trận thường niên ở đảo Bành Hồ, Đài Loan ngày 25-5-2017. Ảnh: AP

Người đứng đầu Lực lượng Không quân Đài Loan Hsiung Hou-chi cho biết chiếc máy bay UH-60M chở theo 13 nhân viên quân sự đã phải hạ cánh khẩn cấp vào sáng 2-1 ở khu vực Ô Lai, Tân Bắc.



Vào lúc 11 giờ, Lực lượng Vũ trang Đài Loan thông báo đã xác định được vị trí của chiếc trực thăng gặp nạn và đã cử hai máy bay cùng 80 sĩ quan đến hiện trường.

Truyền thông địa phương cho biết ông Shen ngay lập tức được đưa đến bệnh viện sau khi được tìm thấy ở vị trí máy bay hạ cánh khẩn cấp, tuy nhiên ông đã không qua khỏi.

Hai quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng là ông Yu Chin-wen của cơ quan về chiến tranh chính trị và ông Hung Hung-chin của bộ phận tình báo quân sự.

Bốn sĩ quan và một phóng viên thông tấn của Lực lượng Vũ trang Đài Loan đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn.

Chiếc máy bay UH-60M nay đã rời sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc để thực hiện chuyến bay thị sát khu vực đông bắc vùng lãnh thổ này. Chỉ khoảng 15 phút sau khi cất cánh, phi công đã báo cáo về tình trạng thời tiết xấu và đột ngột mất liên lạc với cơ quan chỉ huy.

Sáng 2-1, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, bà Thái Anh Văn, đã thông báo trên Facebook cá nhân rằng bà đang chỉ đạo các đơn vị liên quan "nỗ lực hết sức tìm kiếm và cứu nạn để đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn".

Bà cho biết đã "ngay lập tức nhận được thông báo từ lực lượng vũ trang" và đưa ra yêu cầu "tính mạng của các nạn nhân phải là nhiệm vụ số 1".

Chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc UH-60M, được Đài Loan mua từ Mỹ vào năm 2010. Từ đó đến nay, đã một số lần dòng máy bay này gặp phải sự cố trong quá trình hoạt động ở vùng lãnh thổ này.